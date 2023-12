Tuvieron comida fraterna en laTaberna del Náutico antiguos alumnos maristas, entre los que veis a Antonio García Teijeiro, Juan Manuel Vieites, Estanis Troncoso, Justo Ballesta, José Manuel Novo, Cholo Salas, José Antonio Salas, Fernando do Monte, Pedro Garrigós... y así hasta 17 hombres de fe viva nacidos entre 1951-52 y dispuestos a encender la luz de la memoria, aquella adolescencia en que no imaginaban que iban a adoptar de mayores poses de gravedad al convertirse en presidentes, periodistas, alcaldes, pemios nacionales de literatura, médicos, bancarios y otros.

Enganchados no pescante, la lucha por la memoria de nuestros tranvías

Estamos en medio de la Navidad, muy atareados dando besos, abrazos y entonando cánticos al Niño Dios pero un grupo de vigueses inspirados se han reunido en sus cuarteles de invierno, cercanos a los del Instituto de Estudos Vigueses, para contar a la sociedad que hubo un tiempo en el que esta ciudad estuvo a la vanguardia del transporte metropolitano. Conjurados bajo el lema Enganchados no pescante, son una especie de vanguardia de la memoria tranviaria que se ha confabulado para hacer una gran exposición sobre el tranvía en Vigo y la comarca. ¿Se pueden dar nombres? Da igual, descubro a José Luis Mateo, Emilio Zunzunegui, Chiño Barral, Javier González… Será una exposición en el último trimestre de 2024, cuando dispongan del material tranviario en regla, previa solicitud de ayuda y colaboración a las instituciones. ¿Acaso no os dais cuenta, queridos míos, del gran material de memoria social que esconde la historia de los tranvías en Vigo? Los vigueses somos olvidadizos e ingratos, no ha habido iniciativas integrales al respecto, no hemos podido salvar ningún vehículo de la Compañía, la memoria de los tranvías se está perdiendo con el ciclo natural del paso de las generaciones.

Un grupo audaz protranviario

Se está perdiendo la memoria hasta ahora porque próximamente este grupo audaz e intrépido de jubilados o próximos al final de sus carreras, reivindicará a través de charlas, debates, publicaciones y, por supuesto, material audiovisual y objetos relacionados con este medio de transporte, la gloriosa y brillante trayectoria del entrañable tranvía de Vigo. ¿Descubro más nombres de inspirados conspiradores? Rafael Ojea, Antonio Álvarez, Evaristo Pereira, Antonio Giráldez, María Álvarez, Ángel Pérez, Suso Valverde... Estad atentos, habrá más noticias y novedades sustanciales sobre este inusual evento en los próximos meses.

Y Vigo bailaba en su corazón en bodegones de vivanderos y bolicheros

Son días agitados los navideños y la ciudad, al menos en su corazón urbano, baila alegre por Constitución, Princesa, Paseo de Alfonso... ,moviendo sus caderas al son de músicas incesantes y bebiendo los vinos que se les ofrecen en los bodegones de puntapié instalados al efecto por vivanderos, bolicheros y gorgoteros. Hasta al mismo Fernando Bartolomé Benito, barbado escritor, se le vio gritando en lusista junto al hostelero oceánico Mauro Durán : ¡Máis de vagar, meniñas! (¡más despacio, jovencitas!) al ver a tantas damas de buen ver contoneando con frenesí, junto a varones destemidos que las seguían, sus cuerpos serranos. Digo Baley Olivié, María Delgado, Raquel y Mónica Gómez Figueroa, Paula Alonso, Concha Cobas, Alejandrra... no María Vaqueiro, más tranquila como el nieto de Franco, Jaime Martínez Bordiú, pero la galería del Castro aparecía ocupada por Tapias y Garcíasenras enredados en no sé qué celebración. José Curiel, Vaquero y Javi Brea no cabían en sí de gozo ante el lleno de su nuevo local, su última expedición a la conquista de la hostelería viguesa.