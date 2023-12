Cuatro Cosas

Dice avecilla que, si fuese vosotros y tuviese unos euros para apostar sobre quién será el vencedor en el duelo en OK Corral de febrero, lo haría a favor de Yolandinha y no de Podemos. Ya, sí, es verdad que uno de sus topos le filtró los datos de un sondeo serio, que le da un “rosco” a los de Pablete y “uno/dos” –en lenguaje demoscópico– a gente de la vicesegunda. No es el CIS, eso sí. Ojo...

Por cierto, y a modo de suplemento informativo, el pajarillo añade que conviene no olvidar que la dama de ERTE tiene un importante apoyo sindical. Y aunque aún no decidió quién será el candidato Sumando a la Xunta, da igual: lo mismo que a los podemitas, sería perder el tiempo. A no ser que piensen en el milagro, pero ya se sabe que no será así: la mayoría del escalafón es agnóstico. ¿No?

Por cierto: le cuentan a Anacleto que, a pesar de los pesares, en el suroeste las cosas no le pintan bien a los psoeciatas. O para ser del todo exactos, le van un poco, pero no lo que sería menester para llegar al menos segundo a la meta. Su candidato ya encendió hace tiempo los motores, y cae bien, pero eso no es bastante para recortar escaños a lady Ana ni aportar los precisos para hacerla presidenta. Uyuyuy.

Y es que lo de presidir l a Comisión de Transportes, en estas tierras, no quiere decir gran cosa, sobre todo mientras Puente siga siendo ministro de Inmovilidad. Que se lo pregunten a los viajeros de cercanías que buscan billete y/o puntualidad en Galicia. Un concurso de esos servicios, aquí y al estilo de Hollywood no ganaría el Óscar. Y lo de las cercanías que le prometieron al Bloque tendrá que arreglarlo Besteiro, que para eso preside la comisión de transportes. ¿Capisci?