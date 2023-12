Moitas veces no uso cotiá da linguaxe e mesmo nos textos escritos usamos termos para definir conceptos que ou ben non se axustan á realidade e toman unha parte para designar ao conxunto ou viceversa. Esta figura lingüística denomínase sinécdoque. Trátase dunha figura que consiste na sustitución dunha parte da cousa pola cousa enteira, ou polo contrario da totalidade da cousa en lugar dunha porción da mesma. Exemplos abondosos hai na linguaxe e sobretodo nos textos xornalísticos: “Alemania….” en vez de o goberno alemán…”; “EEUU…” en vez de o goberno de USA. Acontece tamén moito na linguaxe coloquial para denigrar ou culpar a culturas ou minorías etnicas, relixiosas ou aquelas que poden ser intrusas ao noso modo de pensar e de entender o mundo: “os árabes non comen carne de porco” sucedendo isto cando se trata de árabes que practican a relixión musulmana… escapando dun uso da linguaxe inclusiva.

E xa non falemos do uso da linguaxe sexista onde se utiliza o termo masculino para referirse á totalidade da humanidade: “os alumnos” no canto de alumnado, “os obreiros, os traballadores…” por clase traballadora, “os empresarios…” en vez de empresariado, “o home” no canto de humanidade…temos exemplos abondosos.

No caso da guerra (masacre) do goberno de Israel contra da poboación de Palestina na franxa de Gaza, está a acontecer algo semellante: confúndese, mellor dito, utilizase á parte para culpar á totalidade. Hamás é unha organización islamista que pretende instaurar na Palestina un estado islámico relixioso, o seu itinerario político consiste en avanzar cara un Estado palestino no que impere a sharía, a ley islámica. O seu nome é un acrónimo en árabe do Movimento de Resistencia Islámica. Opúxose violentamente aos acordos de Paz de Oslo do ano 1993 entre a Organización para a Liberación Nacional de Palestina (OLP) e o Estado de Israel. A este respecto, inicialmente negouse a formar parte da Autoridade Nacional Palestina que comenzou a recoñecerse internacionalmente, aínda que sen unanimidade, como a autoridade palestina lexítima e embrión do futuro Estado palestino. E fontes do propio exercito israelita, rocoñecen que Hamas foi creada polo estado de Israel para loitar contra da propia e lexitima Autoridade Nacional Palestina, tratando de debilitar a ata entón hexemónica OLP de Yasir Arafat. Presentouse e resultou gañadora nas eleccións de 2006 nos territorios ocupados. Dende esa data non se volveron a convocar comicios neses territorios. Unha anomalía democrática e que deixa bastante que desexar en canto á concepción democrática do poder por Hamás.

Os ataques terroristas de membros de Hamás a “kibutzs” (comunas agrícolas israelíes, un fenómeno único ao ser un experimento socialista e de democracia radical notablemente exitoso), así como a unha festa da mocidade, no sul de Israel do pasado día 7 de outubro, foron preparados con moito tempo e considerados estratéxicos para Hamás. Máis da metade dos reféns era mulleres e nenos e 13 deles posteriormente foron a moeda de cambio para a libertade de 39 prisioneiros palestinos de Hamás en Israel. Estas accións de Hamás, tanto o día do ataque como despois, indican un plan ben establecido para tomar civís e prepararse para a guerra que chegaría despois.

Hai que lembrar que o 80% dos kibutz desta zona votan centro-esquerda. E a un éntralle a dúbida se podería ser que o actual goberno de Israel, ultraconservador e cun presidente Netanyahu, en horas baixas e con causas pendentes na xustiza, non seria que lle interesase un ataque terrorista de Hamás para unir a opinión pública ao seu redor???

Pero castigar á poboación de Gaza ao xeito que está a facer o exército de Israel expulsando á poboación civil do seus lexítimos territorios é un xenocidio. Coa súa historia como pobo perseguido, o estado israelita debería contar con outros métodos máis respetuosos cos dereitos humanos para garantir a seguridade á súa poboación. A limpeza étnica que Israel está practicando na Franxa de Gaza non pode ser asumible por persoas demócratas.

*Veciño de Brocos