Horizonte Vigo

Estes días tiven ocasión de visitar na sede Afundación a exposición Vigo no tempo. Trátase dunha mostra enmarcada dentro do proxecto Cidades no tempo, concibida coma unha exposición múltiple que recala nas sete principais urbes galegas e que chega á cidade olívica despois da quenda de Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo e A Coruña. Comisariada por Manuel Gago e coordinada por Manuel Bragado, Vigo no tempo narra o nacemento, crecemento e transformación da nosa cidade desde a época romana ata finais do século XX. Un percorrido emocionante e nutrido de curiosidades que nos levan da man á cerna da identidade e da memoria dun Vigo que en ocasións semella habitar sumida na néboa, coma se custase recuperala. Vigo no tempo ponnos na palma da man unha póla de oliveira e móstranos o mito fundacional, o nacemento da cidade e da conciencia cívica que prendeu na cidadanía na Reconquista, a póla que por momentos medra ata converterse en árbore, a poboación que se instala a rentes do mar e medra en socalcos, como ondas expansivas. As ondas son unha constante na exposición. Tamén a forza do océano e o carácter industrial e obreiro da urbe. Especialmente emocionante para min foi a presenza da muller coma forza de traballo, desde as operarias das fábricas de conservas, ata as que colleitaban as algas ou aquelas que coseron a memoria emocional viguesa coas súas máquinas de coser Refrey. Ás veces en zigzag e outras veces trazando pespuntos en liña recta, mais sempre co mar no horizonte. Hai nesta mostra un equilibrio sorprendente entre o analóxico e o dixital. Convido a quen visite a exposición a asomarse ao miradoiro virtual e deixarse fascinar polas costas, os ornatos e os guindastres da cidade. As pegadas indelebles de Julio Verne, Federico Ribas ou Manuel Moldes baixo unha realidade elevada a arte: Vigo traballa, mais tamén é unha cidade que soña, como demostra o impresionante cadro de cinco metros de Urbano Lugrís que noutrora decorou as paredes do Gran Hotel de Vigo e que agora nos interpela coas súas criaturas mariñas que asoman á superficie facéndonos imaxinar aquilo que se agocha nas profundidades, nese lugar onde descansan os tesouros. Iso é Vigo no tempo, unha maneira de rescatar e sacar á luz o que leva centos de anos agochado. Camiñando polos corredores e recunchos da mostra pensei en como sería a día de hoxe a Alameda de saír adiante o proxecto de 1909 de Jenaro de la Fuente de construír o impresionante Bar Bandeira, como sería a cidade hoxe de conservar xoias arquitectónicas que desapareceron. Alén das miñas morriñas persoais do que puido ser, Vigo no tempo reta ás persoas visitantes a atreverse a ampliar os horizontes, a atravesar a capa superficial da cidade para ir descubrindo as que están ocultas. Cara abaixo, coma as Covas do Folón, mais tamén cara arriba. Porque habitamos unha urbe que hai que aprender a camiñar observando as alturas. E talvez así, nalgún detalle deses ornatos que decoran os edificios do primeiro Ensanche, poidamos respirar a esencia do que foi a Belle Époque. Quero resaltar o deseño gráfico da mostra, que é exquisito, e a calidade das ilustracións de Miguel Robledo. Fiquei coa sensación de que Vigo é pasado, mais tamén é futuro. Documentos, obras de arte, obxectos, pezas únicas, carteis de época, planos, impresionantes reproducións das estelas da época romana... Os meus parabéns por esta exposición. Podo intuír o traballo inxente que hai detrás. Ata o día 20 de xaneiro, a mostra estará aberta. Visítena!