Cuando ya no queda nadie

El tema es recurrente y vuelvo a él, o acaso es él el que vuelve a mí y yo, de natural inclinado a la melancolía, dejo que me envuelva. Hay emociones, imágenes, recuerdos que reposan remansados en el fondo de la memoria y allí, agazapados, aguardan su momento. De cuando en cuando emergen desde la hondonada de la conciencia y agitan nuestra memoria. Me ocurre así con mi última visita al lugar de mis antepasados maternos. Quiroga es un pequeño pueblo que se sosiega en el verdor de un hermoso valle surcado por el río Sil. De niño, me impresionaba ver desde la calle principal como, tras los tejados, se alzaba de pronto la enorme y abultada panza montañosa. Nunca antes había visto esa inmediatez entre el asfalto urbano y la montaña, voluminosa hinchazón de la tierra que se aparece como protuberancia enorme de bosque y verde.

Procedente de otra población lucense, viajaba de regreso hacia Vigo, y decidí, después de muchos años de ausencia, desviarme de la ruta para entrar en Quiroga. Mi propósito inicial era ver el estado de la casa familiar, un caserón grande en pleno centro del pueblo, lleno de recuerdos, hoy vendido para la construcción de apartamentos o de un pequeño hotel.

A la entrada del pueblo, me recibieron, como siempre hicieron desde mi niñez, los altos y erguidos cipreses –“enhiesto surtidor de sombra y sueño”, cantaba Gerardo Diego en bellísimo poema– allí plantados, firmes y altivos como lanceros vigilantes. Siempre han estado allí; representan la continuidad, perenne recordatorio del pasado.

Primero acudí al cementerio, situado en la parte alta del pueblo; visito el panteón familiar donde reposan mis abuelos, algunos tíos, y mi madre, muerta a los dos meses de haber nacido yo, ingrata e imperdonable faena del destino que decidió mi vida entera. Una vida así es asimétrica. Y en ese trance te reconstruyen, te reponen una vida que no iba a ser la tuya.

Me siento en una terraza que se sitúa justo enfrente a la casa familiar. Las obras que quieren borrar su pasado están suspendidas. La verdad es que me alegro, así puedo contemplarla despacio, acaso por última vez. Me fijo en el mirador –azul y gris– donde había dos sillones de mimbre; sentados frente a frente mi abuela y yo, ella me embromaba con la interminable letanía del “cuento de la buena pipa”.

Doy un paseo por el pueblo; lo hago con la mirada del niño que décadas atrás deambuló por aquellas mismas calles. Pero ya no veo a nadie, no queda nadie. Ni en los comercios ni en las casas veo las caras de antaño. Tampoco en la farmacia, convertida ahora en cafetería que para hacer honor a su pasado se llama La Botica.

Me doy cuenta de que todos se han ido, han mudado de morada, están ahora en la parte alta del pueblo, en aquella colonia de mármol y silencio. ¡Qué solos nos quedamos los vivos!

Pienso, entonces, que cada pueblo es su gente, no sus calles ni sus plazas, no sus casas ni sus fuentes, sino quienes allí habitan y le dan vida, y le ponen voz y sonrisas y dolor. Lo otro es decorado inanimado que enmudece, se decolora y acartona cuando faltan aquellos hombres y mujeres que fueron, en verdad, su vida, su alma, su savia nutricia. Aquel que ahora visito ya es otro pueblo; deambulo por las calles y solo veo rostros que nada me dicen. Aquel pueblo que yo conocí ya no es, es otro porque otra es su gente.

Y mientras tanto, allí siguen los cipreses, herméticos y solemnes; creo que adivinan mi congoja y que me miran con piedad. Ellos me reconocen; son los únicos. Siempre estuvieron allí, viendo desde lo alto la mudanza de los tiempos.