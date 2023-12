Ahí los tenéis, un año más, en foto de Lalo Villar. Con algunas bajas por problemas de agenda, los del txoco Amigos de la Buena Mesa celebraron su cena navideña, esta vez en El Juliana. Continúa en la presidencia de esta asamblea (re)-constituyente que ya cumple 40 años con 80 socios y en la que se practican con la moral de gimnastas algunas de las más bellas artes, tales como comer, beber, reír y compartir. Abogados, gerentes, diseñadores, empresarios, deportistas, arquitectos y hasta fotógrafos o farmacéuticos dan color a este txoco en que se cocina por orden riguroso porque, señores, el acto de cocinar es la actividad creativa más antigua y perdurable en la historia del hombre.

Femi-Ismos, las más poderosas firmas, en la galería de Pablo Pardo

Hice anteayer en esta esquina cuartelaria la propuesta a vuelapluma de un recorrido por las exposiciones de nuestra ciudad y, como siempre pasa, me quedó fuera la que ahora, tras visitarla, me parece la de mayor altitud autoral. Claro, ayer pasé con Emilio Boullosa por la calle Ecuador y, al llegar al 69 (justo) frente al Corte Inglés, me tropiezo con la galería de mi querido Pablo Pardo. Me abre la puerta de su sancta santorum y lo que veo en las paredes me permite afirmar sin riesgos que difícilmente en Galicia se pueda dar en estas fechas una exposición con tales firmas. La exposición Femi-Ismos es una mirada a las vanguardias históricas hasta llegar a los pintores actuales, que cuestiona el papel y la visibilidad de la mujer en la Historia del Arte y expone obras de algunos de los artistas más representativos del siglo XX. Veo piezas de Maruja Mallo, Frida Kahlo, Joan Semmel, Dali, Pablo Picasso, Karell Appel, Andrejw Jaulewsky, Eugenio Granell, Dans, Colmeiro, Luis Seoane, Urbano Lugris-, Arturo Souto, Jorge Castillo, Jaime Quessada-Berta Cacamo- Leiro-Soledad Penalta , Menchu Lamas , Alexandra Fernández, Lara Pintos, Ivan Prieto, Victoria de La Fuente...Sé que alguna va a ir a subasta. ¡Qué gozosa mirada!

Un café con Mayoya en el Vitruvia

Pues ya que hablamos de arte ¿por qué no saber que también lo tenéis en esa cafetería Vitruvia de la Plaza de Compostela? Seguro que la viguesa que acaba de inaugurar allí, Mayoya González, muy cerca del piano Young Chang Renner, recordó al hacerlo sus años de estudio en la Escola de Artes e Oficios, los posteriores después de historia del arte en Santiago, aquella ocasión en que Nelson Villalobos, el amical pintor cubano residente en Vigo, la animó a exponer... aunque ella pintara ya desde niña, como desde niña tuvo ese amor a la música que ahora la ha llevado especiamente hacia la ópera. Pues ahora tenéis en el Vitruvia, con sus cuadros, una mirada íntima a su mundo creativo.

Entre comida y cena, un vinito con jamón para recibir la Nochebuena

Ayer comenzó mi maratón de citas culinarias, de las que sobreviviré al orden digestivo con un mucho estar pero poco comer. Anteayer empecé el entrenamiento con unas lentejas en La Comidilla de Natalia Rodríguez de día y una zorza y algo más por la noche en As Marías, acompañado por Pepe Estrada y Loló Domínguez “la Lolailo”, dos grandes habladores que pronto entraron en contienda que acabó en sonora derrota de Estrada: apenas le dejó rendijas para que pudiera introducir palabras. Por medio estuvimos muy a gusto en la que fue casa de A Collona en la Herrería, reconvertida ahora en la sede de la asociación Évame Oroza. Celebraban el vinito de Navidad y allí charlamos con Javier Romero, García Teijeiro, Francesca d’a Silva, Antón Beiras, Fernando Domonte....y de allí partimos para la cena.