Se veía venir, al menos según los augures, y por fin llegó. El adelanto de las elecciones gallegas, por supuesto, que ayer al filo del mediodía se hizo oficial. Algunos observadores habían dicho ya que “el señor Rueda juega al despiste” y probablemente fue así, sobre todo si se tiene en cuenta que apenas justificó la decisión y que reiteradamente había negado. Cierto que en la tarde del miércoles había suficientes indicios como para suponer con fundamento que el asunto era inminente, pero aun así las dudas sobre la fecha se multiplicaban. La sorpresa, en todo caso, solo fue por la proximidad de la cita con los urnas.

¿Por qué el presidente tomó esa decisión? Es obvio que don Alfonso eligió lo que más le conviene a él como candidato a la reelección y a su partido, que aspira a una quinta mayoría absoluta consecutiva. Parece que le acompañan, además, los datos de encuestas y las opiniones de expertos, pero los sondeos son como las armas: las carga el diablo y hay que manejarlas con extrema prudencia. Sea como fuere, el jefe del Ejecutivo gallego le debe una explicación a la ciudadanía, por más que se reitere que el adelanto era esperado ya por todos. Explicación que es tanto más necesaria cuanto que no hace mucho su señoría afirmaba que “no hay razón para que las elecciones no sean cuando corresponde”, que era en julio.

No se discute la prerrogativa que tiene el presidente en exclusiva para fijar la fecha electoral. Pero cuando se afirmó que Galicia tenía una situación de estabilidad política y parlamentaria que hacía innecesario el anticipo, convendría explicar muy despacio los motivos para el cambio de punto de vista. Esa es la obligación que, en opinión personal debe cumplir el señor Rueda para no dejar dudas acerca de su criterio. Porque el país sigue siendo estable, incluso a pesar de una desaforada precampaña que apunta a endurecerse. En cualquier caso, y después de haber hablado con Feijóo y Urkullu, los gallegos/as tienen derecho no a una justificación, pero sí a conocer el motivo.

De no ser así, y algún gurú hay ya que lo dice, las razones del presidente quizá tengan fundamento en el temor de que, por una parte, el BNG siga su teórico ascenso en apoyos y, por otra, el candidato socialista señor Besteiro aproveche bien y a su favor los anuncios y promesas que ya está dando a conocer sobre asuntos que forman parte de la deuda histórica para con Galicia. Sea como fuere, cualquiera de las dos –mal interpretada– o las dos serán, sin duda, instrumento de la oposición para dejar de serlo. Y el margen de ventaja del PP, aunque amplio, no es insuperable.

Por otra parte, es también posible, y hasta probable, que su señoría don Alfonso haya pensado y consultado las teóricas ventajas que le darían, de una parte, los acuerdos de Sánchez con separatistas y radicales de izquierda, e incluso lo que no pocos centristas creen buena actuación opositora de Feijóo. Y es que el líder de la oposición en España va a estar presente de aquí a febrero más en persona que en memoria y con eso cuenta el titular de la Xunta. Son conjeturas, cierto, pero verosímiles: dentro de muy poco se comprobará si quienes las formulan llevan razón o se equivocan de todo.