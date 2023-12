¿Dónde jugarán los niños y las niñas?

Llevaba tres días desconectada de la ignominia y crueldad del mundo. Espantada de la guerra, de la sangre, de los muertos, de los llantos, de los puños y garras, corrí a refugiarme a mi ombligo y a mi burbuja de las pequeñas cosas.

Tres días sin leer noticias, sin asomarme a la televisión y sin husmear en las redes, habían conseguido, casi casi, acallar el mal de mi conciencia. Decidida a sobrevolar y a dar por perdido este insoportable mundo, me dije “a vivir y sálvese quien pueda”, al tiempo que me congratulé de la suerte de haber nacido en este país.

Sin embargo, a pesar de mi ayuno informativo, una noticia, merecedora de primera plana, saltó a la vista y no tuve más remedio que leerla. Se encontraba en la página 50 del diario, abajo a la izquierda, trufada entre esquelas y detenidos por plantar marihuana. El periódico informaba que las autoridades fronterizas de Sudáfrica, en una operación contra la trata de personas, habían interceptado unos 42 autobuses procedentes de Zimbabue que transportaban a 443 menores de 8 años, que viajaban solos, sin padres ni tutores.

¿Se los imaginan? ¡Tan pequeños y tan chiquititos! Cuerpos inocentes destinados irremediablemente a ser prostituidos, a ser vendidos como esclavos, a realizar trabajos forzados. Carne de cañón para los conflictos armados, para la producción de pornografía u actuaciones pornográficas, para realizar actividades ilícitas como la producción y tráfico de estupefacientes. Carne de yugo para trabajos que dañan su salud, su seguridad o su moralidad. Mercancía en venta para las adopciones ilegales y para la donación de órganos.

“Los tratantes no son únicos culpables de este negocio millonario que resquebraja los derechos humanos de los menores”

Reniego de la especie humana por su falta de humanidad. Y más cuando resulta que el caso de las 443 víctimas de trata infantil no es aislado al formar parte de la misma continuidad, que es que, en el mundo, millones niños son objeto de tráfico con fines de explotación, fundamentalmente, sexual, laboral.

Los traficantes criminales, en su mayoría hombres, captan, reclutan, transportan y recepcionan a los más vulnerables, saltándose impunemente leyes y acuerdos internacionales.

Pero los tratantes no son únicos culpables de este negocio millonario que resquebraja los derechos humanos de niños y niñas. Existen otros culpables, los taimados que generan la demanda de la trata: turistas sexuales consumidores de prostitución infantil, esclavistas, buenistas que no se quieren enterar que compran a las mafias un niño que ha sido arrancado de su familia, clínicas de trasplantes de órganos, pedófilos, industrias de la pornografía, compradores de mano de obra sumisa y gratuita... Todos son culpables porque sin demanda no hay oferta.

En paralelo a estos demandantes, muy cerquita de su culpabilidad, están los que edulcoran, justifican, consienten y normalizan la existencia de la trata de niños.

La noticia de los 42 autobuses interceptados por transportar 443 inocentes para la trata ha hecho añicos y volado por los aires mi recién instalada zona de confort.