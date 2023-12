Está visto que si el ser humano es el único que tropieza dos veces en la misma piedra –eso dice el refrán–, los políticos lo hacen en tres ocasiones o más. La referencia, claro, es la de las fechas electorales: todo el mundo parece convencido de que serán en marzo, menos el único que puede decidirlo, es decir el presidente de la Xunta, señor Rueda. A pesar de todo esto el país entero, siguiendo a los protagonistas de la vida pública aparenta un desmesurado interés por conocer las fechas concretas en que habrán de celebrarse los comicios, mientras se olvida de lo auténticamente importante que son los programas que cada cual presente. Como mucho, se habla de los propósitos que los partidos dicen comprometer, pero se ignora el cómo, cuándo, y sobre todo el por qué.

Seguramente, la clave está en el motivo de un posible adelanto, que algunos consideran poco importante en la medida en que solo serían un par que meses antes de lo previsto. Pero, en opinión personal, la decisión tiene un peso político notable: se elegirá el día de la votación no tanto en función del interés general cuanto el del partido que gobierna, sobre todo ahora que aprobó los presupuestos. Y que nadie se rasgue las vestiduras porque eso es lo que todos harían si estuviera de su mano, y por tanto las críticas habrá que orientarlas en otra dirección. Por ejemplo, en este caso, en las necesidades reales que Galicia pueda tener ahora mismo y las urgencias de solución.

La verdad es que hoy por hoy sería conveniente que el Reino dispusiese ya de un plan estratégico para afrontar al menos dos crisis inevitables: una, la demográfica, que ya es evidente desde hace años y, otra, la económica que se atisba en el horizonte próximo. Lo malo es que unas elecciones, más que aportar remedio inmediato, en muchas ocasiones lo que consiguen es multiplicar los problemas, bien por los resultados o bien por sus interpretaciones. Para confirmar esto no hay más que echar un vistazo al panorama nacional posterior al 23 de Julio.

La razón de que en la práctica las fechas sean más importantes que el hecho electoral está en que –siempre desde un punto de vista particular– partidos y protagonistas acuden a las urnas con las luces cortas. Es decir, sin más que propuestas a escaso plazo, como mucho, la duración de la legislatura. Y quizá lo que este país, aparte de lo dicho, necesita con urgencia es una estrategia de futuro seria. Que, junto a lo ya expuesto, tenga en cuenta fenómenos pendientes pero inevitables como el cambio climático o la perspectiva tecnológica.

Tampoco en estos dos aspectos Galicia parece preparada. Y aunque es cierto que las necesidades inmediatas exigen una acción similar, no lo es menos que urge una previsión razonable que permita, a la vez que resolver asuntos de ahora, tener previsión para los de mañana. Una tarea que exige ciencia, prudencia y paciencia, virtudes estas tres que no son frecuentes –juntas– en el oficio político pero que resultan inexcusables cuando lo que está en juego es el futuro. Por eso las fechas electorales importan menos que los programas, pero la última palabra acerca de si adelantarlas o no es del presidente Rueda, aunque la decisión de verdad trascendente será la de los ciudadanos/as el día en que manifiesten su decisión.