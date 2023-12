El Belén en la tradición navideña

Ahora que se cumple el ochocientos aniversario de la tradición navideña por excelencia: el Belén, realizado por San Francisco de Asís, en una gruta Greccio (Italia), en 1223. Desde aquel momento fue el centro de la celebración de la Navidad, por lo que en cada rincón del mundo existen sus típicos y tradicionales belenes que cobran vida en diferentes formas y dimensiones: desde simples escenas en los hogares con las piezas más representativas de la Sagrada Familia, los pastores, los Reyes Magos, animales y el paisaje, hasta las grandes realizaciones, que se convierten en verdaderas obras de arte, en ciudades alrededor del mundo, en museos, iglesias y espacios públicos.

Que más allá de las diferencias culturales, unen a las personas en esta celebración de la Navidad, son un recordatorio de la paz, la esperanza y la unidad, que trasciende fronteras y creencias, que nos invitan a reflexionar sobre el verdadero sentido de la celebración, recordándonos la importancia de la familia, la solidaridad y el amor. La contemplación, en estos momentos, en medio de la agitación de las fiestas, puede ser un remanso de paz y serenidad, recordándonos la esencia de la Navidad: compartir con seres queridos, familia, y expresa bondad hacia los demás y a renovar la esperanza en estos tiempos difíciles, porque nos recuerda la historia que dio origen y transmitiendo un mensaje de amor y esperanza para todos.

En nuestra villa, el Belén había adquirido su propia identidad a lo largo de los tiempos. Podemos recordar que, hace años, se confeccionaban los belenes en la iglesia parroquial, el hospital de la Escuela Naval Militar el colegio Inmaculada, en Santa Cecilia y otros centros, aparte los que se hacían en los hogares, que eran numerosos. Podemos recordar, porque era espectacular, el que confeccionaba Pacucho, hijo del insigne alcalde José del Río, en su casa de la calle del Baño, que nos atraía a todos los niños y jóvenes; pero sobre todo, lo más importante era que se celebraban diferentes concursos entre los belenes familiares, por entidades como A.C.A. Santa Cecilia, Liceo Casino, Acima, Ademar y otras, que fomentaban, año tras año, a que los niños y jóvenes nos dispusiéramos alegremente a confeccionar nuestro Belén, siempre con la esperanza de ganar el concurso. Y así nos ocupábamos las vacaciones de Navidad, afanándonos en construir el Belén lo mejor posible. Hoy, desgraciadamente nadie, ni tan siquiera aquellas sociedades que lucen siendo los conservadores de las tradiciones locales, se olvida, año tras año, de que el Belén forma parte, y muy importante, de la tradición marinense. De tal manera que hoy el único Belén –extraordinario, por cierto– es el que se hace en la parroquia, y el que monta el Ayuntamiento, aunque mezclado con ciertas representaciones que nada tienen que ver con la nuestra, y en un lugar que a nuestro entender no es el adecuado, pues el Belén debe estar en el lugar más visible y representativo de la villa. Nosotros entendemos que ese no es otro que en el Palco de la Música, en los Jardines Rosalía de Castro, y no lo que ahora ponen. De modo que a ver si entre todos, Ayuntamiento y sociedades, podemos renacer esta bonita tradición. Que así sea.