A poco que se reflexione, es evidente que los éxitos de los cuerpos de seguridad en los muy importantes alijos de cocaína que se realizaron en Galicia, además de en otras comunidades, tienen una relación directa no sólo con el aumento de la actividad narcotraficante, sino con la consolidación de organizaciones distintas a las habituales. Son probablemente más peligrosas, como las albanesas y kosovares, dispuestas a disputarles el mercado europeo y el de Oriente Próximo a las mafias mejicanas y colombianas. Y lo peor es que esta tierra no pierde su atractivo para ese tipo de delincuentes: la toneladas alijadas, más el episodio del submarino y el descubrimiento de una fábrica en Cotobade, son ejemplos de que el riesgo aumenta.

Se habla de riesgo, y no en sentido figurado: existe y crece, además de extenderse por la periferia peninsular. A partir de ahí, y sin hablar de culpa, pero sí de responsabilidad al menos en lo que a Galicia se refiere, resulta oportuno recordar que en estos últimos años han crecido de forma más que notable, las estadísticas de criminalidad y, por supuesto, la sensación de inseguridad ciudadana. No se trata, por supuesto, de que las calles se vacíen por el pánico, desde luego, ni tampoco de que la gente salga huyendo ante cualquier señal de inquietud, pero sí de relacionar hechos, porque en estos últimos años el número de agentes de la Guardia Civil y/o de la Policía Nacional, según denuncias de sus organizaciones, se ha desplomado y se han registrado momentos bochornosos en cuanto a compras de material de segunda mano por el Ministerio del Interior. Y todo ello mientras las plazas vacantes en Galicia sin convocarse en su totalidad y el papel de las policías locales sigue siendo el de hace casi un siglo: no siquiera llega a una modernización razonable.

En este punto procede insistir en el aumento de las actividades narcotraficantes. Es del todo imprescindible temer en cuenta dos elementos clave para hacer frente al problema. El primero, que las drogas son uno de los productos más rentables del mundo, sobre todo cuando las manejan delincuentes sin escrúpulos: el gran desafío es acabar con ese negocio. El segundo, que para lograrlo, el Estado ha de poner a disposición de los cuerpos de seguridad recursos comparables a los que maneja la mafia. Aunque no son pocos los que creen que el único modo de acabar con ella es legalizar la sustancia que los hace ricos.

Dicho todo lo anterior, a modo de opinión personal, es preciso insistir en el riesgo que supone para Galicia la extensión de las mafias y, sobre todo, en que por parte del Gobierno –el que sea–, completen y refuercen los medios personales y materiales para erradicar esas actividades.