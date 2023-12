¡A ver Paco Soto Castaño, cómo llevas los 70! Desde luego no lo ocultaste y buena fiesta que organizaste para celebrar tu nueva década en el Hotel Universal Marriot! Ya cumpliste y bien con El Corte Inglés, donde transcurrió tu vida laboral y ahora que estás jubilado bien que aprovechas con Majó Balirac vuestro placer por los viajes, que ya viene de largo. ¡Setenta años de felicidades!

En La Fábrica de Chocolate con el rock y blues de los años 50 y 60

¡Oh dioses, ayudadnos para soportar la dura tarea celebratoria que nos amenaza estos días, propensos al ácido úrico, colesterol y otros disparos del organismo! Yo tengo el miércoles comida en La Comidilla con amigos de juventud, el viernes cena en Casa Saíllo con colegas periodísticos... Claro que, como no empezaremos la cena antes de las 11 porque ya sabéis a qué horas acaban los plumillas y demás familia, haré antes (mañana jueves, 21.30) una parada en La Fábrica de Chocolate para gozar con The Ol’ Boys del viejo rock&roll y el blues de los años 50 y 60. Una cita en realidad con Alberto y Andrés Cunha, Javier Soto y Chus Dasilva (Siniestro, Resentidos, High Serra...), viejos conocidos de nuestra música urbana. Dicen ellos que Little Richard, Roy Orbison, Muddy Waters, The Beach Boys, Jerry Lee Lewis y hasta Elvis estarían orgullosos. Y me preparo para otra cita: el fin de año del Twenty, el mayor fiestón de la ciudad. Oye, para lo que me queda...

Un paseo navideño por el arte

Pero uno no puede dejarse arrebatar por los gozos culinarios propios de estas fechas en detrimento de una serie de propuestas también alimenticias pero mas del espíritu. Ya no hablo de actuaciones de diversa índole, que las hay sobradas, sino de nuestras salas de arte. Podríais dar un salto a Gran Vía 129, donde en la sala SVT Diego Vites muestra una serie de obras recientes, creadas específicamente para esta exposición, con las que retoma la iconografía floral. Tenéis también dos colectivas de Navidad: una en Quadro (Fermín Penzol 110) con obra de Gonzalo Gómez, Carla Viso, Tino Canicoba, Pepe Güenaga y Diana Cordero; otra en Espacio Beny (Dr. Cadaval 27) con artistas que allí expusieron este año. En la sala Redeiras (Ribeira Berbés 11) los óleos y acrílicos de Víctor Tajes, profesor de dibujo y pintura que ofrece una retrospectiva de su obra. ¿Y si vais a la Sargadelos (Urzáiz, 17) para ver Cows, la obra de Pep Paramos (Guillarei-Tui 1967), un claro defensor de la fotografía analógica? Quienes estéis dispuestos a llegar hasta el Museo do Mar (Avda. Atlántida 160) tenéis una interesante muestra dedicada a Oroza porque ofrece aspectos inéditos de su obra con Carlos Vilas Bugallos y Antonio Chaves, que tan a fondo lo conocieron, como comisarios. ¿Y en la Maruja Mallo de la calle Chao? Pues allí tenéis a María Xosé Fernández con una reflexión: creatividad-opresión cultural.

Y Germán Cruces con su nuevo libro

Que me encontré gozoso a Germán Cruces con su último libro bajo el brazo. Y es que presentó hace unos días en la Diputación de Pontevedra su tercer libro de fotos, esta vez sobre A Ría de Arousa en fotografías, un recorrido fotográfico por el sur de la Ría de Arousa desde O Grove hasta Padrón, “berce do camiño de Santiago” , compuesto por 238 imágenes. Allí estaba con él el vice de la Diputación, Rafael Domínguez y el naturalista Estanislao Fernández de la Cigoña, ante un público abundante, no pocos padroneses en el mismo. A Germán ya le conocimos A Ría de Pontevedra en fotografías y A ría de Vigo en fotografías.