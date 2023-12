Semen ilegal

Hace poco se incautó aquí mismo, en España, uno de los mayores alijos de cocaína de la historia. Toneladas de “nieve” camufladas, por lo visto, en lomos de atún. No sé por qué de atún, quizá para que el olor del pescado despistara a los perros. El caso es que la tele nos mostró una especie de hangar ocupado por torres y torres de droga convenientemente empaquetada. No recuerdo la noticia que dieron antes, ni la que pusieron después. Se me grabó esta en la memoria porque me pregunté por las cantidades ingentes de atún crudo y sangrante que habrían sido precisas para esconder un alijo de ese tamaño. Las noticias aturden hasta el punto de que las escuchamos ya desde una especie de sopor estupefacto. Así como tenerlo todo se parece a no tener nada, saberlo todo equivale a no saber nada.

En fin. Lo que pretendíamos señalar es que cuanto con más ahínco se persigue el narcotráfico, más narcotráfico hay. O tal es la apariencia. Los narcotraficantes deberían cansarse de la persecución policial a que se hallan sometidos. Lejos de eso, tal asedio da la impresión de estimularlos. Hay algo que no casa en este asunto. ¿Qué sucedería entonces si dejáramos de acosarlos? ¿Descendería el tráfico ante la falta de estímulo que supone no tener que engañar a nadie para pasar por la aduana? No podemos saberlo, pero quizá se debería experimentar. Cuando una cosa no funciona, se prueba con otra. Al poco de la noticia sobre el tráfico de atún (se me ha ocurrido de súbito que quizá los delincuentes intentaban camuflar los lomos del pescado en la cocaína y no al revés), leí en el periódico que está creciendo de forma preocupante el tráfico ilegal de semen. Ni siquiera conocía su existencia. No soy capaz de imaginar por qué rutas se mueven los que comercian fuera de la ley con esta sustancia ni a qué controles de calidad someten el preciado líquido. Lo cierto es que hay mujeres que lo adquieren en una esquina, como una dosis de hachís, para inseminarse con él. Pero conseguir semen, pienso al mismo tiempo, es facilísimo, no hay por qué recurrir a mercado negro alguno. ¿Por qué comprarlo entonces por ahí, sin saber siquiera de qué cuerpo procede? Quizá, me respondo, porque su tráfico está muy perseguido.