Puigdemont y Cía. (y II)

Con frecuencia, y para dotar de legitimación democrática al plan secesionista, los independentistas catalanes invocan al que, con afectación y petulancia, y de nuevo mendazmente, llaman “mandato popular” expresado el 1 de octubre de 2017; se refieren, evidentemente, a la votación del referéndum de autodeterminación que se llevó a cabo en aquella fecha en virtud de una ley aprobada en las convulsas e irregulares sesiones parlamentarias de los días 6 y 7 de septiembre, en las que, con atropello y maneras absolutistas, cercenaron la palabra de la oposición y actuaron en contra del criterio del Consejo de Garantías Estatutarias y de los letrados del Parlament que advirtieron de la ilicitud de aquella ley. El secretario general y el letrado mayor tacharon de ilegal el proyecto de ley y por ello se negaron a publicarlo en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña; pero la presidenta Forcadell se encargó de su publicación. Aprobada la ley, fue cautelarmente suspendida por el Tribunal Constitucional.

Al margen de las varias causas de manifiesta ilegalidad originaria de aquel referéndum, pudimos saber que el proceso de votación –que Rajoy quiso abortar con mayúscula torpeza– carecía de las más elementales garantías. Los componentes de la Sindicatura Electoral de Cataluña, organismo independiente que había de velar por la limpieza, transparencia y objetividad del proceso electoral, presentaron su dimisión temerosos de la sanción pecuniaria que podía caer sobre ellos. Comoquiera que nadie los sustituyó, la votación se llevó a cabo sin el control de tal órgano. Con un censo irregular, votó quien quiso, dónde quiso y cuántas veces quiso. Por esa razón, invocar tan anómala y corrompida expresión de voluntad popular como fundamento legitimador del proceso secesionista es de un atrevimiento y de una falta de seriedad que ofenden. Pero es igual; sin pestañear y con rostro marmóreo, se sigue apelando invariablemente al “mandato popular” al que los separatistas dicen obedecer.

"Tenía razón Ortega y Gasset cuando decía que el particularismo catalán y vasco tenía un 'cariz agresivo'. Y así es, en las palabras y en las formas"

Otros gestos de los mismos independentistas que tengo por inadmisibles entran ya en el ámbito de la urbanidad y cortesía institucional, cuya vulneración supone un gesto de máxima insolencia y ordinaria provocación, maneras de mala crianza que no hay por qué soportar ni tolerar. Tenía razón Ortega y Gasset cuando decía que el particularismo catalán y vasco tenía un “cariz agresivo”. Y así es, en las palabras y en las formas.

Véase, por ejemplo, la osadía de la diputada Miriam Nogueras –recientemente estrenada como insultadora parlamentaria de jueces– quien, con ocasión de una rueda de prensa en la propia sede del Congreso de los Diputados, tuvo el inconcebible atrevimiento de apartar despectivamente la bandera española que ocupaba su lugar por elemental derecho propio, puesto que del Parlamento español se trataba; ¿pero con qué derecho perpetra semejante acción de menosprecio? ¿Se imaginan qué ocurriría si en rueda de prensa en el Palacio de la Generalitat o en el Parlament un político español se tomase la libertad de apartar y arrinconar la bandera catalana?

Igualmente innobles me parecen los desplantes del Gobierno autonómico catalán que niega todo gesto de atención al rey cuando visita Cataluña, eludiéndolo con infame descortesía institucional y ordinariez de paleto. Aviso, no soy monárquico, pero sé quién es el jefe del Estado según nuestra –sí, nuestra, o sea, de todos– Constitución. Los gobernantes catalanes se deben al cumplimiento de sus deberes institucionales para con quien ostenta la jefatura del Estado según la Carta Magna a la que, por cierto, deben el Gobierno autonómico y el cargo que ostentan con los deberes de todo orden que les son inherentes. Cuando ellos acuden a Madrid no son objeto de rechazo institucional alguno. Hacer de la grosería gesto de afirmación política es de una vulgaridad inaguantable. El presidente de la Generalitat olvida que representa a todo el pueblo catalán, no solo a los correligionarios de partido, y por esa razón no se debe a la galería de los suyos, sino a la imagen y respetabilidad del primero.