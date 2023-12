Desde el año 1988, y con raíces en la calle Sanjurjo Badía de Vigo, la marca Hiperxel –denominación comercial de la sociedad Xeldist– quedó enraizada en la cotidianeidad del consumidor gallego y con los años también en la rotulación de sus calles. Los planes de expansión diseñados desde su matriz, Ibérica de Congelados (Iberconsa), tropezaron con el crecimiento exponencial de esta última. Al entrar de lleno en el negocio del retail (los súper o distribución minorista), se vio obligada a poner la cadena en venta. Era un paso lógico, ya que Iberconsa no debía hacer la competencia a sus propios clientes de la gran distribución.

Estos son los motivos objetivos de la operación, por qué una red de tiendas de congelados que funcionaba como un reloj y planeaba nuevas aperturas fuera de la comunidad cambió de manos a mediados de 2021. Sin embargo, tras su venta ha aflorado lo peor –y esperemos que en un futuro lo mejor– del ecosistema empresarial: una trama con todas las trazas de ser fraudulenta, el despido de más de 300 personas y, por fortuna, una iniciativa recién lanzada que aspira a devolver a Hiperxel a ese lugar de donde no debería haber sido expulsada. Todo ese trayecto ha ido acompañado por una exhaustiva investigación de FARO, que ha servido al mismo tiempo para reivindicar la valía de la prensa local y, por extensión, la vigencia del compromiso con la verdad, la perseverancia, el rigor y la independencia.

Este caso ha evidenciado otra vez las grietas del sistema por cuanto el promotor real de la compra de Hiperxel, el arousano Eusebio Novas Hay, sumaba ya para entonces condenas en firme por estafa, demandas en otras comunidades o una investigación por regularización ilegal de inmigrantes. Cuesta entender cómo una auditoría profesional, máxime después de lo acontecido en casos como el de la Pescanova SA, pudo verificar todo el proceso. Es más, tanto el trabajo de este periódico, primero, como la querella de Fiscalía, después, ha revelado que Grupo Vinova –el holding que compró Hiperxel a Iberconsa– no era más que un entramado que simulaba operaciones multimillonarias para exhibir una falsa imagen de solvencia. Vinova era el germen de la estafa masiva que derribó a la mayor cadena de tiendas de congelados del norte de España.

Aun sin disponer de cuentas auditadas, una auditora avaló la recepción de un préstamo de nada menos que 11 millones de euros en favor de Novas Hay y su socio, Juan José Villamizar Velásquez, a cargo de dos fondos de capital riesgo (o private equity, en el argot profesional). Todas las operadoras que trabajaban con ellos conocían la identidad real de los promotores del proyecto, en el que el arousano nunca figuró oficialmente –negó cualquier vinculación con Vinova o Hiperxel por escrito en una comunicación dirigida a este periódico–, hasta que el Decano pudo probarlo documentalmente. Este tándem de supuestos empresarios no tardó ni dos meses, tras sellar la compra de la red de tiendas (102 en las cuatro provincias), en empezar a retirar ingentes cantidades de efectivo de la caja de Hiperxel, depredando el dinero de trabajadoras y proveedores y sosteniendo sin pudor un elevadísimo nivel de vida.

Entre paseos en coches de alta gama o a bordo del superyate Mansoor –su dueño, por cierto, había sido el también encausado por estafa Jorge Dorribo, ya fallecido–, Hiperxel se fue apagando hasta sellar su final la pasada primavera. Tras de sí dejaron un agujero de más de siete millones de euros, que ahora les reclama la administración concursal; en vez de pagar nóminas o la electricidad, retiraron en solo once meses el equivalente a 8.500 euros diarios en efectivo de las cuentas de una empresa que, decían, iba a ser el corazón de un negocio colosal. Lo que fue sideral, no obstante, fue el presunto engaño. Amén de su responsabilidad, que habrá de ser dirimida y dimensionada por la justicia, será preciso aclarar quiénes y bajo qué circunstancias facilitaron el acceso a todo tipo de financiación a estos dos personajes. Comprar Maseratis, pagar un chalet en la exclusiva urbanización madrileña La Finca o exhibirse por puertos deportivos no es un negocio.

La investigación de FARO ha dejado patente que fue la negligente, si no culposa, gestión de Novas y Villamizar y no un devenir errático o circunstancial de la propia empresa lo que hundió la compañía, lo que permitió mantener casi indemne su valor de marca. En ningún momento el consumidor habitual de las tiendas de Hiperxel se apartó de su camino, como se ha demostrado ahora con la reapertura de alguno de estos puntos de venta. Por fortuna, los presuntos estafadores, que comparecerán ante el juez el próximo febrero, no privaron a Hiperxel de la impronta labrada en más de treinta años entre los consumidores.

Ahora Hiperxel ha iniciado una segunda vida de la mano del empresario ourensano Manuel Cibeira (LMR Logística). Por lo pronto el nuevo dueño ha reabierto varias tiendas con productos congelados a granel (es más económico), una oferta con alta demanda, máxime en el actual contexto inflacionario. El respaldo de clientes y la garantía de proveedores, con una gestión diligente, han de sostener un proyecto que nace con muchas expectativas y que no puede defraudar el voto de confianza que se le ha dado.