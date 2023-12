Napoleón, cartón

Non, para nada; non me prestou o Napoleón de Ridley Scott. Penso que se trata dun film dabondo desacertado. Así e todo, na hora de explicarlles a Vdes. os motivos de semellante contundencia, permitan, primeiro, que leve a termo un breve –e coido que necesario– rodeo.

Reunidos na illa da Gorgona –no arquipélago Toscano, fronte a Livorno–, un grupo de políticos, militares… (Chateaubriand, Metternich, Nelson…), e para artellaren a complexidade dos aconteceres da fin do século XVIII/inicios do XIX, decide inventar a figura de Bonaparte: velaí o argumento, ou unha parte esencial do mesmo, de La isla de los jacintos cortados (1980), novela da autoría de Torrente Ballester. Teño que consignar que son devoto e leal lector de D. Gonzalo. La isla... contén, desde logo, moita da súa escintilante maxia; non obstante, e ao meu ver, non está entre as súas mellores ficcións.

Para contarnos (2004), da súa banda, a batalla de Trafalgar, Arturo Pérez-Reverte –asemade, declaro a miña afección polos seus relatos– decidiu imaxinar un navío, o Antilla, que nunca foi participar naquel combate. Pois ben; malia contar con pasaxes do seu máis diáfano quefacer narrativo, tampouco Trafalgar figura, na miña estima, entre o máis destacados do creador de Alatriste.

E veñen a conto ambos os exemplos porque non resulta doado. Quero dicir que non devén fácil achegarse, así na literatura como no cinema, a episodios, batallas..., personaxes de relevancia no transcorrer da historia. Ese ben cabería agardar que o labor non fose teimar con maiores obstáculos que en calquera outra empresa ficcional –ao cabo, aquilo que cómpre esixir por parte do escritor/director de cinema vén ser, en esencia, que este sexa quen de construír unha historia (unha story, nunca unha history, por expresalo á inglesa) alicerzada na verosimilitude interna, na afinación do(s) punto de vista e dos picados/contrapicados e aínda no hábil emprego da elipse (e vale; que os romanos non aparezan nas escenas cun reloxo de pulseira)–, adoita acontecer que, quen máis, quen menos, cada un xa teña formado un arsenal propio e, de aí, un horizonte de expectativas bastante/moi concreto en relación cos episodios, batallas, personaxes... Xa que logo, o “pacto de confianza” entre o lector/espectador e mais o narrador/director abrolla ás veces pouco sólido. E xa non digo/escribo se, ademais, se trata de todo un Napoleón Bonaparte: alguén que chega a suscitar –aínda nos nosos días!– “febres” de diversa sorte e condición; febres napoleónicas, con certeza.

“Para Ridley Scott, e polo visto no seu film, Napoléon Bonaparte nunca pasou de ser un personaxe de cartón pedra”

“Quien mucho abarca, poco aprieta”, sentenza o adaxio castelán, e eis que tales palabras se poden aplicar ben, na miña perspectiva, ao que ocorre coa fita de Scott. Porque, ao certo, que vén ser aquilo que nos quere contar o gran cineasta inglés? Hai no seu Napoleón, iso si, –e para alén das variadas licenzas históricas; algunhas delas bastante/demasiado licenciosas– secuencias brillantes, e velaí a crónica das batallas libradas polo “gran corso”. Mais logo das dúas horas e media de metraxe, a sensación resultante é aquela de non percibirmos relato fiado ningún: ben polo contrario, tal parece que o responsable de títulos xeniais como Blade Runner, Os duelistas ou Alien non soubese/non puidese desta volta axeitar calquera óptica orixinal, indagar na personalidade –e na obra– do(s) seu protagonista, e que todo o esforzo realizado veña rematar así nunha sucesión de fotogramas inconexos, apenas encadeados pola pura cronoloxía. Traducido: que querendo contalo todo, acaba por non relatar nada.

E non; non hai moita sutileza –o film devén frío, tan frío como a estepa do inverno ruso que o emperador dos franceses tripou a cabalo– neste Napoleón de Scott: o espectador non pode, en consecuencia, dispoñer emocións verbo dun personaxe (a interpretación de Joaquin Phoenix é máis que plana) máis próximo aos espectros que á carnalidade, e nin sequera a tortuosa relación con Xosefina (a actuación de Vanessa Kirby resulta, con diferenza, o mellor de todo o relato) consegue prender muxicas nas olladas. Daquela, xa que non o militar e político, si cabería, porén, coñecermos como concibe Scott a figura do petit caporal. Polo visto na película, está claro que como alguén de puro cartón pedra.

Pero vaia; a ideoloxía (e as pelas) é a ideloxía –ademais, en Francia o presidente atende por Macron, non por Charles de Gaulle–; quero dicir que non se extrañen Vdes. se, despois de todo, o cartón acaba cuberto de Oscar(s).