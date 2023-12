A ver si nos entendemos: habrá que explicar muy despacito, dice avecilla, los motivos por los cuales la Xunta anuncia que contratará más profesores. La razón de que no se vea claro es que baja el número de alumnos, lo que parece contradictorio con que suba el de los docentes. Por menos de eso se han cuestionado carreras universitarias tradicionales en algunas universidades, alegando que “no había alumnos suficientes”. ¿Eh?

El pájaro, siempre desconfiado, se pregunta si el sorprendente anuncio de la Xunta responde a la presión de los sindicatos. Conviene no olvidar que, mientras los mayoritarios firmaron ya pactos con Educación, la CIG y otros menores aún no enterraron el hacha de guerra. Y el conselleiro, astuto, no quiere líos en la antevíspera de las elecciones autonómicas. ¿No?

Conste que estos días, ya a punto de aprobarse los presupuestos, todo el mundo asegura que se presentará con candidatos y listas “de primera”. El último, por ahora, que anuncia que acudirá a los comicios es el coordinador de Podemos. Hay quien dice, malévolamente, que para completar sus listas tendrán que acudir a la cofradía de los fieles difuntos, a ver si alguien se anima. Y es que, al fin y al cabo, en esa cofradía nada hay que perder. Jo.

Entre tanto, O Noso Presidente insiste en no decir ni pío sobre cuando convocará. De momento, sus estrategas parecen aconsejarle que mantenga la incógnita para así poner nerviosos a sus adversarios. Especialmente a los pesoeciatas, cuyo estado mayor piensa ya en organizar una novena a las ánimas benditas, como último recurso para intentar que los sondeos cambien de dirección. ¿Capisci...?