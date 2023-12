¿Quién que peine canas no conoce en Vigo el bar León? ¿Quién no ha tomado de niño un refresco con su madre, un café con leche de adolescente o un gin tonic de mayor? Hoy ponemos el retrovisor y os traemos de izq. a dcha. a los hermanos Suárez Valbuena: Joaquín, Elías y Manolo, que procedentes de Robles de Valcueva (León) lo fundaron hace 70 años (1953), establecimiento que sigue abierto al público, aunque con otra dirección. Hoy Joaquín, único superviviente de los tres hermanos, cumple los cien y mañana le harán homenaje. Pronto saldrá un libro, escrito por Fernando Ferreira Priegue (Crónicas de un Vigo Yeyé, Arte Rupestre nos montes do Mauxo...) relatando la historia de este bar y de su entorno más próximo, pero hoy felicitamos y solo decimos: ¡Felicidades a tus 100, Joaquín!

Para qué sepáis cuanta música, teatro y arte tenemos en Vigo Uno no debe tener nada importante que hacer porque se me ha ocurrido preguntarme cómo andamos de actuaciones musicales en Vigo e indagar, con los datos disponibles. Pues fijaros en este mes de diciembre . Entre los grupos que han actuado hasta hoy y los que están en agenda hasta fin de mes, podríamos hablar de 55 actuaciones aproximadamente, que no está mal para un mes. The Hendersons como Vera Fauna, The Freebellies, Recycled, Alberto Cunha y Eladio Santos… Salas como La Fábrica de Chocolate, A Casa de Arriba, Lar das Artes, Transilvania, Master, Rouge, Nuevo Bonus, Mondo Club, Komisnsky, Molotov, Radar y Sinatra se reparten la mayoría de ellas, con géneros musicales muy diversos aunque quizás el pop y rock sean mayoría. ¿Y ofertas teatrales? Unas 17 empezando por Manquiña y Luis Zahera el pasado día 2 y acabando a fin de mes con Javier Veiga, Rober Bodegas y David Amor, una parte de ellas en salas institucionales pero también en privadas como la sala Ensalle de Pedro Fresneda y otros, Artika… En cuanto a exposiciones de arte, las justas sobre todo en espacios institucionales como la Fundación Laxeiro, el Museo MARCO, Museo del Mar… o en privadas como SVT, Espacio Beny… Grosso modo, no más de diez exposiciones este mes. ¡Vaya Belén el de Moraña! ¡Vaya Belén el de Moraña realizado por la Asociación de Mulleres Rurais en colaboración con el Ayuntamiento! Estará contento José Cela, su alcalde, y sé que anda con el pecho henchido Gamallo Camiño, que vive en Corrigatos. Ocupa dos salas contiguas, unos 120 metros cuadrados, y la mayor singularidad es que están representadas todas las iglesias de Moraña, Rebrón y Gargantáns románicas, los santuarios de Amil y Santa Xusta, las iglesias de SanMartiño de Laxe,Saians, Cosoirado ySanta Cruz, los pazos de Toxeiriña y A Buzaca, incluso el casco urbano de Moraña, donde se celebra la fiesta “do carneiro ao espeto”. Pero, ya puesto en la tradición belenística morañesa, no hice ascos a la relacionada con los licores caseros y por la gracia de Gamallo Camiño me traje a casa unos aguardientes tostados y de hierbas del lugar de Corrigatos, un licor café y hasta un membrillo casero. Y los coros que no paran este mes Navidad es también un mes de actividad coral, y los coros vigueses aprestan ya sus armas cantorales. Los vigueses de Gli Apassionati se van este viernes a Santiago bajo la batuta de Nuria Lorenzo para actuar junto al Coro de la Universidad de Santiago de Compostela. El sábado 16 será la sección juvenil I Bimbi Appassionati los que estén cantando en Caldelas de Tui, en la iglesia do Carme a las 21.00 h y el sábado 23 a las 20.00 h, Gli Appassionati dará un concierto cargado de sorpresas en la iglesia de Santa Marina de Cabral, Vigo. No paran tampoco los de Voces Graves de Vigo, que este mismo sábado actuarán en la iglesia de las Trinitarias (Ecuador 18) con cantigas propias del Nadal tanto portugués como gallego.