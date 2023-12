Es muy probable que el resultado de la reunión de ministros de Pesca europeos que acaba de celebrarse sea, por fin, una victoria para el sector español y desde luego gallego. Y se habla de “victoria” porque probablemente ofrece un balance que no es del todo negativo para los intereses de la flota que faena sobre todo en el Atlántico: a estas alturas hablar de tal forma que no se utilice el término “fracaso” supone ya una satisfacción siquiera parcial para los intereses gallegos. Pero se cita específicamente el término de “victoria” porque es la primera vez que el ultra conservacionista comisario europeo tiene que aceptar que sus teorías pseudocientíficas se vean cuestionadas y no le quede otro remedio que matizarlas y reducir sus exigencias.

Es verdad, desde luego, que la pesca gallega, específicamente la del Gran Sol, ha visto recortada parte de su cuota de merluza y también de otras especies históricamente prioritarias para los barcos gallegos. Pero no lo es menos que, a cambio, se han obtenido ampliaciones que en cierto modo compensan las anteriores. Sin embargo desde una opinión personal es ésta una de las pocas ocasiones en las que el Gobierno español echa el resto en defensa de un sector olvidado por el poder político durante lustros. El ministro Planas dijo al término de la reunión que la tarea fue “muy complicada”, y seguramente resultó peor que eso: al fin y al cabo, los adversarios no solo eran países a los que la pesca nada dice, sino también los lobbies conservacionistas y los grupos de presión que en Bruselas defienden intereses opuestos a los del sector. Ese dato es prueba suficiente para que la esperanza retorne a un oficio que hasta ahora apenas habían logrado disgustos. Resulta cierto que los acuerdos de Bruselas han provocado malestar y protestas básicamente en el litoral levantino español, y que esas protestas están justificadas, pero la propuesta inicial del comisionado era mucho peor que los resultados finales aprobados por los ministros. Eso, aparte de que la situación en el Mare es en términos pesqueros mucho más delicada que en las aguas del Atlántico para algunas de las especies marinas más apreciadas. Se cumple así el refrán de que “nunca llueve a gusto de todos”, si bien esta vez la lluvia podría haber sido un auténtico diluvio. Desde luego la decisión política del ministerio supone como mínimo vista desde el lado menos optimista al menos un alivio para el sector pesquero gallego. Y es posible que a partir de ahora cambie al menos de forma parcial la política pesquera de la UE. No será del todo, al menos mientras el actual comisionado siga en su puesto, pero si que suponga una igualdad real entre los socios europeos y los países terceros. También eso tendrá dificultades, porque los ajenos venden más barato a la vez que incumplen las normas internacionales, pero todo es ponerse a ello: es decir que la Unión haga cumplir a los demás las mismas reglas que le aplica a sus miembros. El alivio para la flota gallega puede llegar en un momento crítico. Si se confirma la tendencia, las cuotas concedidas mejorarán una situación que, en el marco general de las expectativas, no era el mejor. Una inflación sostenida, el encarecimiento de los créditos, la ausencia inexplicable de ayudas estatales al sector y la perspectiva de disciplina financiera europea hacían temer un empeoramiento generalizado. Y eso hubiera supuesto más que probablemente llegar al borde de la desaparición práctica de la pesca de altura por falta de rentabilidad. Queda pendiente la clarificación de la pesca de bajura pero esa es otra historia.