Estarían solteros en los años 70 pero, como casi todos, cayeron la mayoría en eso del uso del matrimonio y las cosas cambiaron, aunque mantienen la costumbre de reunirse el último sábado de noviembre. Antes lo celebraban con una cena pero ahora, ya talluditos y prácticamente todos jubilados. decidieron pasar a comida para mejor acomodo de sus veteranos estómagos. Ahí los veis en Casa Obdulia en Teis, donde Juan Manuel de la Cruz (1º izda.) les preparó un magnífico menú, que no os cuento porque pone en posición de ataque los jugos gástricos. Mirad, de izda, a dcha. a Juan M. De la Cruz, Miguel Domínguez, Abelardo Gallego, Antonio Blanco, Daniel Alonso, Cholo Sanlés, Jaime Suárez, Javier Soto, Pancho Lira, César Cortés, Juan Lepina y Emilio Baños. Allí recordaron sus tiempos de soltería, sus memorias del Eligio, La Viuda, el Miami, el Cotorro, el Petan, el Basquet, Trébol, Romanson…y muchos más incluyendo el bocata de alcriques del Parrulas o la tortilla del San Amaro. ¡Buf, qué tiempos idos!

Un homenaje musical a María Luisa Chevalier, abuela de Puri del Palacio

Mi querida Puri del Palacio, pintora de largo oficio, me habló el otro día de un homenaje a su abuela que va a tener lugar este viernes, a las 19.30 en el Conservatorio Superior, al que invita a todos los amantes de la música. Es un reconocimiento a María Luisa Chevalier Supervielle, (Madrid, 25 de mayo de 1869 - 1951, Madrid) una pianista, compositora y docente tan brillante como olvidada, en gran medida por ser mujer y asumir responsabilidades que también deberías ser del hombre. Leo el currículo de esta antecesora de Puri del Palacio, me deslumbra y entiendo por qué organiza este concierto la pianista Rasa Biveiniene, profesora de altos vuelos en nuestro Conservatorio, y por qué van a participar otros profesores del centro y alumnos, incluso la misma nieta. ¡Vaya abuela la de Puri , que a los 13 años dio su primer concierto en París, poco después actuaba en el Palacio Real ante la reina María Cristina o ante figuras sagradas como Rubinstein o Albéniz! Nuestra Puri del Palacio tiene razones genéticas para ser artista: su abuela pianista, su abuelo madrileño el poeta Eduardo del Palacio, su bisabuelo el también poeta y diplomático Manuel del Palacio, su abuelo gallego pintor y director de Jabones La Toja... El viernes, a las 19.30, en el Conservatorio.

Las madres latinas proponen a Arrondo para Viguesa Distinguida

¿Quién no conoce en Vigo a Esperanza Arrondo? ¿Cómo es posible que aún no hayan nombrado Viguesa Distinguida a esta mujer que tanto se distinguió en la enseñanza a varias generaciones de Ballet Clásico y Danza Española? Me había avisado hace un mes Luisi Mota, presidenta de Madres Latinas, de sus intenciones y ya es un hecho. Desde anteayer, ya no hay disculpa para dar tal título a la Arrondo porque la Asociación de Madres Latinas presentó en el Concello su candidatura, precisamente el día de la Virgen de Guadalupe, patrona de México. “Zuquiita”, que es su nombre artístico, no solo tiene un rico currículo como artista sino que, desde que volvió a Vigo para dedicarse a la enseñanza y fundó su propia escuela de ballet clásico y danza española, no ha parado hasta ahora como maestra y coreógrafa. “También a nuestra asociación de madres latinas –me decía ante un café Luisi Mota– nos ha apoyado de modo altruista hace muchos años con becas para niñas sin recursos”. ¿Tuvo que ser una asociación latina la que promueve a viguesa tal?