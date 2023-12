Mundos oscuros

Abascal ha dicho que Sánchez acabará colgado por los pies insinuando el destino trágico de algunos dictadores. Se ha armado un revuelo extraordinario y el PSOE no ha dudado en poner en marcha el ventilador. Quiero pensar que las palabras del líder de Vox no son más que una desafortunada metáfora, con un sentido más figurado y menos practicable que el de levantar un muro contra el adversario político, algo en lo que la izquierda lleva insistiendo demasiado tiempo y claramente se propone ejecutar a cada paso que da en busca de la confrontación. Aun así, hay cosas que conviene no pronunciar para no deformar la historia.

Vox, un partido nacionalista español de derecha extrema, no tiene inconveniente en manejar el exabrupto para hacerse notar. De esa manera, con su alfabeto salvaje e inapropiado, se ha convertido una vez más en uno de los mejores aliados de Pedro Sánchez, que utiliza sus salidas de tono para ahondar en la división de los oponentes en el momento en que se ve contra las cuerdas. No hay que olvidar, ya digo, que el autor de “Tierra firme” en tierras movedizas es también el que habla de levantar muros en una democracia para aislar a sus rivales, incluso cuando estos resultan ser los más votados en las urnas. Tampoco hay que ignorar que muchos de sus detractores querrían verlo figuradamente colgado por los pies. Pero puestos a ensañarse con el adversario, es mejor que les siga gustando la fruta. El mundo político de las palabras se ha nublado de una manera en que apenas podemos percibir la claridad en medio de tanto mensaje intolerante. Nos pasa, en cierto modo, como al genial Bill Watterson con “The Mysteries”, su primera fábula ilustrada adulta después de treinta años en blanco desde “Calvin y Hobbes”, que ha dejado un mundo mágico de bosques y blancas nevadas para adentrase en otro oscuro, peligroso e incluso mortal, mucho más difícil de explorar. Watterson ha dado de nuevo en el clavo.