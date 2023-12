Coa celebración da quinta edición da Aldea no Nadal en Codeseda, con 32 días ininterrompidos de iluminación multicolor con máis de 80.000 luces LED acendidas (5333 lámpadas por habitante), foguetes de cores, exposición duns 50 beléns artesanais feitos á man polos veciños do lugar, amigos e persoal da Casa do Patrón con materiais autóctonos, mercadiño solidario a cargo de asociacións para persoas con diversidade funcional e xóvenes emprendedores da zona, así como múltiples actuacións nas tardes dos fins de semana, o Museo Casa do Patrón está a pór o broche de ouro a un ano máis dunha continuada e intensa actividade.

Despois da organización do XIII Congreso de Saúde e Vida Natural, a XXIV Malla Tradicional de Lalín, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, a XV Recreación do Proceso do Liño, a Escavación da Mámoa do Coto do Santo da Pedra (a 9ª campaña arqueolóxica que promovemos), a organización dun Campo Internacional de Voluntariado, a execución dos Obradoiros Arqueolóxicos e Etnográficos realizados, a 2ª edición do libro Pola graza de Deus, a relixiosidade popular en Galicia, o traballo de campo coa posterior edición do libro A Etnomedicina galega, a edición de cinco obradoiros educativos para uso interno e do profesorado dos colexios, a publicación do documental etnográfico Os Trasnos de Doade, herdeiros dunha tradición musical, a atención de case 15.000 visitas guiadas e de 4.000 nenos de preto de 100 colexios galegos, así como a habitual recollida, restauración, conservación e exposición de 6.000 pezas etnográficas, 1.200 miniaturas e 24.700 restos arqueolóxicos mobles do castro e mámoas de Doade, facendo de Codeseda un centro cultural e turístico de primeira magnitude no Deza e na Galicia interior; coa maxia das luces, os beléns e as actividades musicais propostas neste Nadal, elevamos este lugar á categoría de “aldea encantada”, no que, tanto os veciños da parroquia, como os máis de 3.000 visitantes do evento, os nenos non se queren facer maiores e os maiores volven a ser nenos, sen lembrar as tristuras do pasado.

Na Casa do Patrón somos xente da pé, xente que une e non separa, xente que traballa en silencio e con humildade por e para o pobo, non podemos estar máis agradecidos ás diversas institucións, tanto públicas como privadas que, xunto cos medios de comunicación, colaboradores e amigos do Museo, e a veciñanza desta pequena, pero gran aldea de Codeseda, da parroquia lalinense de Doade, dun xeito especial aos que xa non están fisicamente entre nós, estamos a realizar nos últimos 28 anos un inxente esforzo a prol de manter viva chama da ilusión e a esperanza no mundo rural galego, nesa Galicia profunda, tan fermosa e tan esquecida, acadando uns resultados sen precedentes, xa que non é doado facer tanto con tan pouco.

Compromiso incontestable

E aquí seguimos, ben orgullosos de asumir acotío, cun compromiso incontestable, a responsabilidade e o peso do traballo de facer historia con maiúsculas neste pequeno recuncho da nosa Terra durante toda unha vida, e por enriba, aínda nos quedou tempo para contala con verdade nos 20 libros, 9 memorias arqueolóxicas, máis de 10 manuais de obradoiros educativos, 5 vídeos e 2 documentais que aquí se editaron, coa idea xerar unha raiola de luz e esperanza, que axude a devecer esta auténtica traxedia que se está a vivir no medio rural galego, facendo unha gran piña, dando un pulo cara adiante para superar os nosos medos, aínda máis no entrañable tempo do Nadal, cando todos lle dedicamos un intre ao neno interior que levamos dentro, cuxa alegría frescura debemos manter viva ata o último día, porque “de ilusión tamén se vive”.

Agora que tanto se fala da saudade das persoas maiores, afectadas por todo tipo de doenzas, que demasiadas veces viven soas e illadas na casa natal da súa aldea, que outrora estivo repleta de xente e chea de vida, despois de telo dado todo en beneficio da sociedade, e sobre todo, dos seus fillos e netos que agora non as acompañan cando máis os necesitan cara ao final da súa vida, facendo que os seus días carezan de valor, xera un desconsolo difícil de asimilar.

Cabe preguntarse se o actual progreso material resultou tan positivo para o ser humano como cremos, toda vez que trouxo consigo un claro retroceso nos seus valores fundamentais, cando antes acompañaba e coidaba aos seus maiores, para que viviran coa dignidade que se merecían ata o seu derradeiro alento, criaba cun inmenso cariño un montón de fillos e tiña varios cans na casa, e agora, incomprensiblemente, abandona aos seus proxenitores, renuncia a ter descendencia, sen ser apenas capaz de manter un caniche, e, para colmo de males, a nosa xuventude, cunha preocupante taxa de ansiedade e depresión, non é tan feliz como eran os nosos devanceiros, que facendo da necesidade virtude, sentíanse máis ricos con menos cousas.

Temos a firme convicción de con moitas iniciativas singulares e imaxinativas coma esta, ademais de recordar a nosa orixe, honrando a historia dos antepasados, que tanto traballaron para nós, contando tan só coas súas propias mans, conseguiremos abrir novos camiños e múltiples posibilidades para a mocidade das nosas aldeas, que contribuirán dun xeito decisivo a que non se perdan na noite dos tempos, mellorando a calidade de vida do rural galego, que forma parte inseparable da natureza, o noso fogar primixenio, xerando ademais un nicho de riqueza, que redundará en beneficio de todos.

Bo Nadal!

*Xerente do Museo Etnográfico Casa do Patrón de Codeseda