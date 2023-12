Cuando se dispone de 150.000 millones de euros, como es el caso del Gobierno de España, no debiera resultar imposible –aunque no se discuta su complejidad– establecer un sistema de financiación que, si bien quizá no logre dejar satisfechas a todas las comunidades, tampoco provoque diferencias inundadas o desigualdades sin justificar.

Los problemas de verdad aparecen cuando quien tiene que encargarse de garantizar no sólo proporcionalidad, sino justicia distributiva en el reparto, no lo aplica como debería. Ambos conceptos debieran ser evidentes en las propuestas del Gobierno de España, que ha de ser a la vez garante de que se cumplan. Ocurre que, después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y oído lo dicho por los responsables autonómicos que asistieron a ella –y alguna de las que no asistieron– va a ser muy difícil lograr siquiera un acuerdo de mínimos cuando llegue el momento. Que, tras varios años de retraso, se hace ya imprescindible. De forma específica tras escuchar buena parte lo dicho por la ministra de Hacienda, señora Montero, y sobre todo por el tono que empleó durante la sesión de trabajo. Algunos observadores “no alineados”, es decir, ni alineados con la postura gubernamental ni con la de la oposición que, por cierto, es ampliamente mayoritaria en las autonomías después de las elecciones de mayo, coinciden en su complejidad. Una situación política que, junto al panorama que domina en España tras los comicios generales de julio, sus resultados y consecuencias, no hace sino complicarse, con una tensión que no hace sino aumentar. En ese aspecto la financiación ordenada y sensata, justa, que necesita el país puede convertirse en otro motivo de choques y enfrentamientos políticos y territoriales. Los asistentes al Consejo temen una desigualdad de facto que forma parte se los acuerdos –secretos o discretos, depende de quién los defina– entre el Gobierno de don Pedro Sánchez y los nacionalistas catalanes. Desigualdad por cierto que la propia responsable de su Economía confirmó cuando dijo que su presencia en la reunión no era necesaria porque ya tenían avanzado un acuerdo con el Gobierno central. Conste que eso, con ser muy malo, no es el principal motivo del escepticismo de quien expone este punto de vista. Es aún peor lo que pareció un mitin de su señoría doña María Jesús, con críticas y advertencias hacia el PP –mayoría en la gobernación de las comunidades– y lo que sonó como una amenaza hacia el principal partido de la oposición al decir que quien “boicotease” la posición del Gobierno tendría un sistema de estabilidad presupuestaria sin margen para el déficit. Alguien habló de “chantaje”, pero como todo el mundo sabe, este equipo gubernamental ni practica ni consiente esa manera de actuar y que además combate la desigualdad ante la ley hasta sus últimas consecuencias. Por eso hay que estar tranquilos.