Sumar y restar

Parecen estar, los huérfanos (políticos) del nacionalismo, el radicalismo, los antisistema e incluso los eternos soñadores de un centroizquierda galleguista, en la procura de una casa común en la que refugiarse cuando quiera que sean las elecciones autonómicas. Y no es sólo por la obviedad de que si alguno logra un puesto en las listas, y ya ni se diga un acta de diputado, no sólo salvaría en cierto modo el futuro inmediato de sus siglas, sino que además podría soñar hasta con una –ligera– influencia política y social.

(El marco en el que esta vez se quiere pintar el cuadro de izquierda, sino unida, al menos asociada en este Antiguo Reino, es el llamado Movimiento –nacional, por su estructura de propios y adheridos– Sumar. Un proyecto que encabeza la muy ambiciosa y activa doña Yolanda Díaz. En realidad, la operación no es una novedad: desde que remató la Transición han sido constantes los intentos de aglutinar fuerzas políticas próximas, aunque distintas. Todos ellos, de forma diferente sin resultado.

Conviene recordarlo con brevedad. Primero fue Coalición Galega, que no tardó en dividirse entre el centroderecha y una especie de centroizquierda nacionalista (el PNG), hasta que llegó la crisis en el Bloque, de la que surgieron fuerzas como Anova, la Alianza Galega de Esquerdas o As Mareas, hasta la izquierda radical de Podemos y otros grupos antisistema que, salvo los fugaces de AGE y Mareas, apenas tuvieron éxito electoral).

La cuestión, ahora, de cara a las elecciones gallegas, consiste en preguntarse si Sumar conseguirá lo que otros lograron solo ocasionalmente, o restará posibilidades a las fuerzas de izquierda ya consolidada y presente en el Parlamento autonómico. Y sobre todo al BNG, porque las perspectivas del PSOE gallego no son halagüeñas, como parecen creer sus propios líderes desde el momento en que le proponen listas conjuntas a la organización de Díaz. Oferta rechazada, al menos de momento.

Como casi todo el mundo sabe, la Ley Electoral vigente favorece a las mayorías, aunque no todos creen que su espíritu se deba extender, como ocurre ahora, a las formadas contra natura y sobre acuerdos que recogen puntos dudosamente legales. Y eso tendrá repercusión en las elecciones gallegas y en contra de los que tal hacen. Pero no porque el electorado, aquí, sea conservador –ese cuento que no cesan de predicar desde un PSOE irreconocible como partido de Estado o, quizá, de este Estado–. Por eso para esa organización, el meollo de la campaña no es sumar, pero sí no restar, aunque para volver a ser lo que fue –en Galicia y en España– tendría que multiplicar. Y, sobre todo, decir la verdad: cuando califica a todos sus adversarios como mínimo de ser “la derecha”, tendría que definir a sus socios de Junts o del PNV y hasta de Coalición Canaria. Y es que quien tiene tantos socios, y ha de pagar a tocateja, cada día pierde autoridad y, lo que es peor, autoritas. Y eso es casi imposible de recuperar.