Tuvimos un día mindfulness total. Esa fue la materia, el mindfulness como técnica poderosa pata mantener el equilibrio profesional y personal, de la 3ª Jornada Mecer (y tercer año) que, organizada por CYGOM, llenó el auditorio Afundación de Policarpo Sanz 24. Ahí veis en la escalera a los que impartieron por la mañana el taller mindfulness, Yago Canalejas y Jessica Fernández-Cruz, y los ponentes de la tarde, el médico internista Roberto Pérez Álvarez, la psicóloga Virginia Gastón y el psiquiatra Javier García Campayo, precedidos por el director y organizador de estas jornadas, el odontólogo vigués Jacobo Álvarez y rodeados de público en general. Un día en busca del equilibrio.

A Loliña Chamadoira, que vuelve con Rigel e os segredos do tambor

¡Benvida Dolores González, Chamadoira do Casal o Loliña Chamadoira en la poética contienda! ¿Cuánto tiempo ha que gozo de tu amistad? No tanto como de tu marido, Franco Cobas, olímpico del remo, pero casi, y menudas conversas que nos tiramos por teléfono. Hoy anuncio tu llegada, a las 18.30 de mañana a la biblioteca de la Escuela de Artes y Oficios, para presentar el poemario gallego Rigel e os segredos do tambor, flanqueada en la mesa por Jesús Alonso Montero, Borja Brun (cineasta y fotógrafo) y Valentín García, secretario de política lingüística de la Xunta de Galicia. ¿Por cuántos vas ya? No me equivoco si digo que es el segundo poemario de infantil y juvenil y el quinto libro, esta vez prologado por Manuel Cabada S.J, filósofo y antropólogo, que dice que está nutrido de una poesía austral y filosófica. ¡Ay Loliña, cuánto tiempo ha pasado hasta estos dolores de que hoy te quejas desde aquellos años de tu bautizo en Santiago de Vigo, de tu vida en Cangas hasta tu boda en 1969 con Franco Cobas, de tus estudios en el Santa Irene y en las Teresianas, de tus contactos con tu tía Maruxa Fresco, periodista y autora de Papeles! Mucho aunque pasara como un rayo y tú, mientras, siempre poeta, como luego maestra, ahora con tus nietos. ¡Benvida, Loliña!

Repiquen las campanas: el viernes, chocolatada de la Hermana Cándida

Ya hace tiempo que la Hermana Cándida, de las Carmelitas, me ha nombrado su representante en la Tierra para chocolatadas u otros tipos de encuentros con sus alumnas, que tanto la valoraron siempre como maestra y persona. Hace unos días que se me reapareció en la Plaza de la Constitución con su proverbial sonrisa esta religiosa siempre activa, actual, muy querida, profesora de Música de generaciones y me vino a decir: “Hijo mío, tenemos la chocolatada anual de antiguas alumnas carmelitas el viernes 15 a las 20 horas, un encuentro con la sonrisa y el recuerdo. Ve por el mundo, proclámalo y pásale a mis niñas ya crecidas mi teléfono: 627 645 750.” Y yo cumplo con la Hermana.

Y Begoña Gil desvela la trama de “El correveidile”, su tercer libro

No tengo el placer de conocer a Begoña Gil, pero sé que es compañera de Charo Fernández, de Política Social, ahí en el edificio administrativo de la Xunta en Vigo. Hoy la traigo aquí porque el viernes día 15 a las 20.30 mientras la Hermana Cándida está de chocolatada con sus exalumnas, presenta su tercera novela en el auditorio de Salceda de Caselas: El correveidile. Me cuenta Begoña que es una novela de misterio, ambientada en Vigo y Salceda, en la que aparece muerto un subalterno del propio edificio de la Xunta. Los protagonistas, guardias civiles, investigarán el caso hasta dar con el culpable. El libro está escrito en tono de humor y ya es el tercero de la serie con la teniente Lila Madrigal, que continúa a Esto no es el CSI y Los Deseos Oscuros.