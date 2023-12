Dice Anacleto que, en Ourense, lo de la moción de censura contra los jacomitas tendrá que esperar. Es cierto que se habló de ella, aunque nada oficial todavía, pero ya no hay demasiados deseos de que la alcaldía agote su mandato. Al agente secreto le consta que hubo consultas para ver las posibilidades de cambiar de corregidor, pero fueron más bien charlas, en absoluto negociaciones. O sea, en la práctica ni flores. ¿Eh?

A ver: de uno en uno, toda la actual oposición estaría dispuesta a “mover” el Consistorio, pero eso es mucho más complicado de lo que parece. Por una razón sobre todas: el meollo del asunto ya no es solo el Ayuntamiento, sino también la Diputación. Porque el pacto presupuestario entre PP y PSOE no es para siempre y además hay cabreo en la corte. Ojo.

La causa de ese enfado sería que el nuevo sistema de gestión podría favorecer más a la izquierda que a la derecha, o al centro, como prefieren llamarse. Conste que la figura de Luis Menor no se discute ni en los pasillos ni en los despachos de los mandamases, pero hay quien opina que podría tener más cuidado con la cosa del reparto. Sin llegar, por supuesto, a los límites de los petrusianos. Que, ya se sabe, quieren siempre lo gordo. ¿No?

Conviene recordar que la fórmula pesoeciata suele ser la de “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”. La versión ourensana ideal para San Caetano sería algo así como “cinco por dos diez y me llevo dos”, que es una de las maneras más elegantes de la aritmética. Y en política, no es que sea la mejor, pero si de las pocas que aplicándose no causan demasiados problemas. ¿Capisci?