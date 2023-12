A la espera de que la oposición –como es natural en el sistema democrático, sobre todo aquí– levante la voz contra la ejecución presupuestaria de la Xunta de este año, quizá no vengan mal un par de reflexiones. La primera, para subrayar la importancia de establecer un record en las inversiones, con cerca de mil millones para esa partida. La segunda con objeto de alabar el abandono de una política, al menos aparente, de gastar el dinero en ayudas, subvenciones y regalos. Y es que esa política si podría calificarse de “electoralismo”, como ya denunciaron PSdeG y Bloque.

Hay que hacer constar, sin más demora, que el considerable aumento de las inversiones –tal como acaba de publicar FARO– supone algo más que dinero: se trata de reforzar una economía dinámica que aleje el riesgo de rematar como en Argentina, es decir una sociedad en su mayoría subvencionada en la que al final convierta a las clases menos favorecidas en meras receptoras de auxilio social, lo que no las lleva a alejarse de la pobreza sino a adaptarse a la falta de trabajo. Y eso no es una salida, sino sencillamente un espejismo que acaba por engañar incluso a los más conspicuos gobernantes.

No cabe duda de que Galicia urge una serie de rectificaciones en su estrategia global. Entre ellas, el fortalecimiento de su esquema industrial, la reestructuración de buena parte de su tejido comercial y, sin duda, un refuerzo importante en el capítulo de protección a los autónomos. Ciertamente las inversiones no entran en su totalidad en los sectores mencionados, pero teniendo en cuenta que incluyen fondos europeos, parece razonable reclamar que al menos en parte se dediquen a la modernización de la infraestructura económica del país. El resto ha de ser cosa de la Administración central, para dedicarla a la renovación que la propia Unión Europea fijó como objetivo de su generosidad financiera.

Desde el más estricto sentido común, parece indiscutible que los Presupuestos y su debate resulten los más importantes para el país y quizá los más aburridos para el paisanaje. Pero hay algo más claro todavía, y es que sin ellos la gobernación sería imposible. En ese sentido da igual que se aprueben en año electoral o no, a no ser que alguien crea en serio que se elaboran no ya pensando en los votos, que no sería raro, sino convirtiéndolos en una condición para seguir gobernando. Los que viene de aprobar la Xunta son los que esta tierra necesita, y aún se quedan cortos: es probable que a pesar de la espectacularidad el dinero que llegue a sectores como la pesca o el rural sean manifiestamente insuficientes para resolver sus problemas estructurales.

Dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos, y es una obviedad. En el caso de las cuentas generales es además una norma imposible de sortear. Precisamente por eso los gobiernos más sensatos tratan de distribuir el agua financiera de una forma en la que no existan diferencias excesivas. La Xunta es un gobierno de esos, y la oposición, si alguna vez llega al poder conviene que lo sea, especialmente en el papel que ha de jugar la inversión en un país como Galicia. Y de forma muy especial cuando las otras cifras, las de directa procedencia estatal, llevan años recortando ese capítulo. Cierto que la aparente cercanía de las elecciones autonómicas puede cambiar es tendencia y convertirla en un “carrusel de buenas noticias”, pero eso sí que sería electoralismo. La diferencia está, entre otros motivos, en que las cuentas de la Administración central para con este córner peninsular, están claras la mayor parte de las veces, pero por una serie de diferentes razones se oscurecen hasta la negritud a la hora de aplicarlas.