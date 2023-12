“Aquí comeza o mar” era a mensaxe que arrodeaba moitos esgotos franceses fai anos. A campaña buscaba concienciar, se cadra acáelle máis advertir, de que calquera lixo que deixamos pola rúa acaba chegando ao océano. Canta razón! Cabichas, tapas de plástico ou envases de medicamentos viaxan pola rede de canalizacións ata chegar aos ríos “que van a dar en la mar”, escribía Jorge Manrique. Ás veces é menos poético: os sumidoiros verten directamente no inmenso azul, e morra o conto. Logo, cada verán, ollamos estrañados como entre a area volven a nós blísters, tapóns e esa molesta parte do cigarro, a que nunca se fuma. Hans Christian Andersen, cando publicou o seu “Soldadiño de chumbo” aló polo 1838 xa era consciente dese movemento circular de augas. E aínda máis, o que acaba nos ríos e mares, será alimento para os peixes.

Hoxe deberá rematar a COP28 que se celebra desde fai dúas semanas en Dubái (Emiratos Árabes). A conferencia, promovida polas Nacións Unidas para frear o cambio climático, ten luces e sombras. Segue perdendo terreo fronte os combustibles fósiles, que continúan a arder aquecendo o planeta, mais logra dar pasos noutros eidos. Unha desas vitorias tivo lugar antonte coa sinatura do “Desafío da auga”. Si, triunfo insignificante posto que no acordo apenas están implicados un cuarto dos participantes na Conferencia do Clima. Como ven sendo costume, faltan India, China, Estados Unidos, Xapón,... os grandes xogadores están a outras cousas, gustaríame saber cales, pero seguro que importantísimas. Se cadra é que nada lles afecta. Eso de facer plans a longo prazo máis aló das próximas eleccións ou a publicación trimestral de resultados empresariais ten mala prensa. Para que molestarse? Poñamos cara triste no comunicado oficial, corazóns negros nas fotos do Insta e misión cumprida.

E a pesar de todo, ese “Desafío da auga” é un comezo. Igual que rotular “Ici commence la mer” nos colectores de pluviais ao pé da Torre Eiffel. Se cadra volver a lembrar que somos auga (o 60% do noso corpo, sen ir máis lonxe) e que precisamos dela para subsistir. A masa azul enférmase e lévanos con ela. Os lagos, as xunqueiras, as zonas húmidas do planeta precisan da nosa axuda porque son peza fundamental da vida, de nós. Aí quedan as propostas asinadas en Dubái: protexer os pantanos, as brañas e restaurar miles de quilómetros de tramos fluviais degradados pola contaminación, pola presión humana e pola sede (en todos os sentidos). Ollar para o mar, non coma un vertedoiro nin coma unha despensa infinita, senón coma as ondas que chegan ao areal onde chapuzar despreocupados. Veremos se o “Desafío” queda nunha foto ou nos implicamos. Xa sabemos da súa importancia, do que nos aporta. Toca pensar máis aló.