Lo que es una auténtica hemorragia es lo que está pasando en Podemos. Pero no solo en Madrid, donde al paso que van las cosas no va a quedar ni Pablete sino también en Galicia. Aquí abundan los náufragos y lo que va a ser difícil es que todos ellos encuentren chollo en el movimiento nacional. O sea, en Sumar, que es el último invento de la fértil imaginación de la vicepresidenta segunda.

Por cierto, Díaz compartía ayer mismo con Petrus el abucheo al presentar el libro del presidente. Está visto que la también ministra de Trabajo se dispone a entrenar a fondo en lo de aparentar que no oye los gritos hostiles que le dedican a ella también. Volviendo a lo de Galicia sabed que los podemitas de aquí cada vez son menos: a este paso les va a ocurrir lo que a los del PNG. Que ya es difunto. Jo.

Se cita al ya expartido porque tenía tan pocos militantes que cabían todos en una moto con sidecar y sobraba espacio. Y eso que otros, los del Compromiso por Galicia ya no quedan, porque sino tendrían que alquilar entre todos un “Mini”. Los de En Marea, en cambio, tiene suerte distinta: algunos son admitidos en las filas de la ferrolana, pero tras una cuidadosa selección. Pero dará igual: no rascarán bola. ¿Eh?

Quienes no saben qué hacer para remontar son los petrusianos de aquí. Y eso que cuentan con el apoyo incondicional del delegado del Gobierno, que hasta permite que el candidato a la Xunta acuda y parece que presida los actos oficiales propios del cargo. Los del PP ya protestaron, pero es como el “predícame fraile, que por un oído me entra y por otro me sale”. ¿Capisci...?