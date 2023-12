Puteiros e proxenetas, binomio perfecto

Na última lexislatura o PSOE fíxolle unha concesión vergoñenta aos seus socios de Goberno ao aceptar que a proposición de lei pola abolición da prostitución non saise adiante. O máis grave é que contaban coa maioria para poder aprobala, grazas ao apoio do PP e, sobretodo das mulleres do PP que na Galiza foron coñecedoras do mundo prostitucional ao través da ONG Alecrín.

Os partidos a prol da regulamentación razoaban, entre outras curiosidades, que aos puteiros non había que os penalizar e que as mulleres prostituídas había que as escoitar. Estas forzas políticas xa logo esqueceron (ou non), de como hai uns poucos anos, o proxenetismo español creara unha asociación de mulleres prostituidas que falaba por eles e que desapareceu ao pouco, toda vez cumprida a súa mediática funcion como instrumento de influencia social. Lembro un debate de abolicionistas con estas mulleres prostituídas, nunha televisión privada, cando unha das participantes botou a chorar. No descanso fumos canda ela ao baño onde nos contou que lle pagaran para que dixera que se prostituia porque lle petaba. Pedímoslle que o dixese. Con toda valentia así o fixo. “A prostitución é a forma máis extrema de violencia contra das mulleres e case non se ven mobilizacións feministas contra ela” Estos partidos que procuran a regulamentación non son inocentes, son absolutamente cómplices co proxenetismo. Nesta altura dos tempos son abondo coñecedores do que está a acontecer nos Países Baixos e na Alemaña, estados que recoñecen o fracaso da pretendida regulamentacion pois estan a ver como aumenta a prostitución de nenas e como o proxenetismo está máis organizado ca nunca. A prostitución é a forma máis extrema de violencia contra das mulleres e por desgraza case non se ven mobilizacións por parte das organizacións feministas. Cómpre lembrarmos que ninguén nos regalou nada nin vai ocorrer. Máis ainda: o retroceso que estamos a vivir está a ser moi sutil. Cando vemos ou lemos que houbo redadas de proxenetas,de natureza escravista de mulleres, non se está a dar os nomes nos medios de comunicación,cousa que na Galiza si se facía sendo organizacións como Alecrín quen publicitaban as suas facianas cos seus nomes polas rúas ademáis de persoarse en todos os procedementos xudiciais. Creo necesario e urxente que tanto Xunta como concellos se persoen de xeito automático nada máis ter coñecemento de feitos suceptíbeis de explotación sexual, ademáis de lle dar protección a estas escravas sexuais. Agardamos que nesta nova lexislatura o PSOE deixe de transixir cos seus socios.