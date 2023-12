La teoría del gran hombre, una corriente historiográfica decimonónica según la cual la historia está determinada por las acciones de personas concretas, solía referirse, sobre todo, a ciertos líderes mundiales o a algunos artistas y científicos. En el mundo contemporáneo, esta teoría, aunque académicamente anticuada, podría extenderse a los economistas. Muchas de las decisiones tomadas por los gobiernos occidentales tras la Segunda Guerra Mundial estaban inspiradas en las ideas de un hombre, John Maynard Keynes; las de la última parte del siglo XX en las de otro, Milton Friedman.

Aunque pueda parecer extraño en alguien que se dedicaba, entre otras cosas, al estudio de la política monetaria y los efectos de la inflación, Friedman sigue generando hoy en día mucha controversia; es admirado y detestado con igual intensidad. Para unos es un héroe del libre mercado, un genio en su disciplina y una eminencia académica; el visionario que propagó con elocuencia las virtudes del capitalismo, contribuyendo con sus teorías a que los países disfrutaran de periodos de gran prosperidad. Para otros es un falso profeta de la desregulación descontrolada y el gobierno limitado, una influencia maligna y peligrosa que nos condujo a la crisis financiera internacional y el colapso de los mercados.

La historiadora Jennifer Burns ha publicado recientemente una biografía en la que intenta aproximarse a la obra de Friedman de una manera más desapasionada. Aunque el propio título del libro, “The Last Conservative” (‘El último conservador’), plantea un problema. Friedman no se identificaba con el conservadurismo, sino, más bien, con el liberalismo clásico. O en todo caso con el neoliberalismo, término que el economista empleó en uno de sus ensayos y que ahora tiende a utilizarse con intenciones críticas. Por otro lado, el adjetivo “último” sugiere que esta ideología se halla en peligro de extinción.

Esto tiene una explicación geográfica. En realidad, Burns habla de Friedman en (y para) el mundo anglófono, especialmente Estados Unidos, donde los republicanos tomaron al economista como uno de sus principales referentes. Friedman fue asesor del candidato republicano Barry Goldwater en 1964 y, unos años después, de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. También se le atribuye responsabilidad en las políticas de liberalización económica que puso en práctica la dictadura de Pinochet en Chile (recibió el Premio Nobel en el año 1976 entre gritos de protesta).

Aunque se suele asociar el keynesianismo con los demócratas, lo cierto es que, como señala Burns, ambos partidos asumieron, en mayor o menor medida, el pensamiento económico de Friedman. Bill Clinton, en su discurso sobre el estado de la Unión de 1996, anunció que la era del gobierno intervencionista se había acabado. Muchas de las ideas de Friedman se ven reflejadas en algunos aspectos del mundo de hoy (retención de impuestos, tipo de cambio, profesionalización de las Fuerzas Armadas, las escuelas charter, etc.) que han acabado por convertirse en lugares comunes o continúan provocando debate.

Burns recuerda que, en Estados Unidos, donde la idea de libertad cobra un valor patriótico, Friedman fue algo más que un economista; ofreció una filosofía que casaba muy bien con el país y su mito fundacional. Vivíamos en la era de Milton Friedman... Hasta hace poco. No solo los demócratas han regresado a los postulados keynesianos (“Milton Friedman ya no dirige el show”, dijo Joe Biden durante la campaña electoral de 2020). Es que los republicanos se han hecho proteccionistas. Puede que el conservadurismo del que formó parte Friedman se encuentre en este momento moribundo. De él quedan, sin embargo, sus excesos. Su versión más caricaturesca y superficial. En la transformación del Partido Republicano no solo se contempla el fracaso de unas ideas, sino cómo se canalizó el resentimiento de quienes, tras padecer las consecuencias de ese fracaso, fueron convenientemente guiados en la búsqueda de otros culpables.