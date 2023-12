La prueba incontestable de que la gestión de la ya exministra de Transportes, Raquel Sánchez, fue manifiestamente mejorable es que hasta el propio presidente Sánchez no ha dudado en relevarla de sus responsabilidades a la hora de confeccionar su nuevo Gobierno, un equipo por otra parte continuista en lo que se refiere a su núcleo duro. El grado de consenso en todos los sectores privados y públicos, incluyendo a los barones del PSOE, sobre la flagrante incapacidad de Sánchez para gestionar un ministerio de tal envergadura hacía que el suyo fuese un cambio cantado.

Los lectores de FARO saben que este periódico ha mantenido una actitud permanentemente vigilante y crítica sobre el ministerio de Transportes, sobre este y los anteriores de Fomento, en manos de gobiernos de un color y de otro. En este mismo espacio editorial hemos levantado la voz con frecuencia para advertir de compromisos incumplidos o de situaciones abiertamente injustas o que fomentaban la desigualdad entre territorios.

Lo cierto es que Galicia en general pero particularmente el sur han sido, y siguen siendo, maltratados de forma sistemática por los ministros y ministras del ramo. Las infraestructuras son una asignatura histórica pendiente. Si echamos la vista atrás, solo la entrada en túnel en la estación ferroviaria de Urzáiz puede catalogarse como un gran proyecto ferroviario realizado. El resto se han movido entre parches, improvisaciones o simplemente olvidos.

La ministra Sánchez ha tenido tiempo y fondos para al menos reactivar las actuaciones pendientes, pero no solo ha mostrado una impericia, una dejadez y un desconocimiento exasperantes, sino que en su huida hacia adelante solo por salvar su cabeza, no dudó en destituir a la gallega Isabel Pardo de Vera, la número dos de su ministerio y la única persona que tenía criterio, voluntad y arrojo para ponerle las pilas a un departamento elefantiásico y esclerotizado por burócratas. En ese pecado –el cese– lleva ahora la penitencia. En resumen, los gallegos, en especial los que vivimos en la Rías Baixas, no echaremos de menos a la ministra Sánchez. Solo hay una cosa peor que un ministro despilfarrando el dinero y es que sea incapaz de ejecutar su presupuesto. A eso se le llama incompetencia.

Ahora se abre una nueva etapa en el ministerio de Transportes. Su titular es el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, un dirigente conocido por su desparpajo dialéctico en Castilla y León, que saltó a la fama nacional por su intervención en el fallido debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Ahí ya pudimos ver a un político sin complejos, echado para adelante, con un sentido del humor ácido y con una oratoria entre campechana y provocadora.

El ministro tiene un plus: cuenta con la confianza plena de Pedro Sánchez, que le ha puesto al frente de un ministerio que manejará el próximo año 18.000 millones en inversión más lo que le toque de fondos europeos.

El nuevo ministro de Transportes ha asegurado que llega al cargo “con ilusión y con ganas de hacer cosas”. Pues si realmente quiere hacerlas, puede empezar por el sur de Galicia en donde tiene todo por hacer: AVE directo Vigo-Madrid, salida sur hacia Portugal, nueva autovía en Porriño, Corredor de Mercancías... ”

Con independencia de su futura gestión, lo que podemos dar por hecho es que Puente va a dar juego. Que su querencia a meterse en los charcos se mantendrá. De hecho, en su estreno no tuvo empacho en asegurar que cuando Sánchez le ofreció el cargo le pidió solo una cosa: “Transformar este país”. La confesión ya indica el perfil del personaje, pero su comentario posterior lo retrata definitivamente: “Y eso es lo que voy a hacer”. O sea, que va a haber una España antes y otra después del paso de Óscar Puente por el ministerio. Además, admitió que “me lo estoy pasando muy bien en el ministerio; llego con ilusión y con ganas de hacer cosas”.

Albricias, un ministro con ganas de hacer cosas. Es la mejor noticia que podíamos esperar los vecinos del sur de Galicia, porque si el señor Puente quiere hacer cosas aquí tiene todo por hacer. Tome nota: la conexión directa entre Vigo y Ourense por Alta Velocidad; el enlace entre Vigo y Portugal para el AVE, una línea en la que nuestros vecinos llevan una clara ventaja, entre otras razones porque creen de verdad en ella; la nueva salida de la autovía a Porriño que acabe de una vez con la pesadilla actual, uno de los viales con más siniestros de España; el Corredor Atlántico de Mercancías; mejorar los trenes de cercanías; acabar de una vez con el escandaloso negocio de la AP-9, liberando toda la autopista...

La euforia con la que ha irrumpido Puente en el ministerio le ha llevado a excesos verbales. Así, en una entrevista en ‘La Nueva España’ recogida por FARO expresaba que la Alta Velocidad directa con Vigo era una de las peticiones que se incluyen “en la carta de los Reyes Magos en todos los lugares”. Es comprensible la felicidad del flamante ministro en los primeros días en el cargo. Es entendible su satisfacción por verse tan querido y solicitado. Y es humano que esté contento alguien que hace solo unos meses perdía la Alcaldía de Valladolid. Sin embargo, sería aconsejable cierta contención en su querencia hacia los chascarrillos, que quizá a él le puedan hacer gracia pero a cientos de miles de gallegos, no.

La reciente apertura de la variante de Pajares –una obra de 49 kilómetros que tardó veinte años en ejecutarse con un presupuesto de 4.000 millones– permitirá a Asturias conectarse de forma directa con Madrid por Alta Velocidad. Los asturianos han demostrado una paciencia infinita, pero mucho menos que la que estamos demostrando todos los vecinos de Vigo y su gran área, el único territorio de todo el Noroeste peninsular condenado a seguir sin un enlace directo. Y esa situación se mantendrá, en el mejor de los casos, durante más de una década.

En este contexto, el señor Puente ha vuelto a pisar un segundo charco –y ya va camino del récord– al proclamar ufano que “aventuraría plazos” sobre la conexión de la línea directa entre Vigo y Madrid por Ourense para no generar falsas expectativas. La frase, publicada en la primera página de FARO a cuatro columnas, produjo un seísmo en la opinión pública. Estupor, incredulidad e indignación en tiempo récord. Por eso mismo el ministerio tuvo que recoger velas en 24 horas y proclamar su compromiso firme con la conexión. Habría que preguntar a los ciudadanos si esta aclaración ministerial les deja más tranquilos. Nos tememos que no. En todo caso, como bien sabemos, las infraestructuras no se construyen con palabras, sino con hechos. Y el escepticismo solo se elimina a golpe de inversiones.

Mientras aguardamos noticias de esa gestión que transformará toda España, Óscar Puente ya no necesitará esperar por la Carta de los Reyes Magos para saber qué exige Vigo y todo un área de más de 600.000 habitantes. Porque esta puede valerle perfectamente.