¡Vaya jornada la del martes en busca de frutos de mar cada vez más prohibidos! Tengo concentración marisquera de salmantinos en mi casa viguesa dispuestos al ataque gastronómico sin contemplaciones y, para quedar bien como gallego, busqué asesor liando a Jaime López “Capitán” para que me acompañara por la plazas de abastos del entorno. De algo me tenía que servir su casi medio siglo de hostelero y antes marinero. Del mercado de Vigo al del Calvario, luego al de Cangas y de éste al de Bueu para acabar, escandalizados, en el puesto Pescanova de Chapela. ¿Centollos? Pocos y a no menos de 40 euros el kilo, de modo que con dos llegué a los 128 euros. ¿Nécoras? Casi nada, pequeñas y una de aquí y otra de allá me temo. ¿Bueyes? Algo había pero vergonzante. ¿Percebes? De pena lo poco que encontramos. De crustáceos poco más hallamos Jaime López y yo en el recorrido mañanero, salvo en la tienda congelada. ¡Qué hermosas nécoras, camarones, langostinos… pero esperemos que mis visitantes no sepan que viene del frío! No tenía olla para cocer a la vez los centollos y Beny Fernández nos prestó la cocina de su galería de arte, en la que acabamos haciendo un guiso de sardinas y, como apareciera por allí con sus 90 el médico Román Pereiro, acabamos comiendo en su casa llevando allí la perola y sumado el propietario de la sala.

Os Resentidos reúnen a la panda ¡No pude ir, qué pena, a la actuación de Os Resentidos en el Sinatra, ni a la copa que Mara Costas dio antes en su casa a vigueses en el corazón de mi memoria que vivieron esos 80 gozosos y no están nada resentidos! Me dice el pintor Lois Corvera que llegó allí “sin moitos folgos” pero que acabó disfrutando de lo lindo. Me cuentan que se dieron cita en Sinatra a las 21 gente amiga (actores, pintores, médicos, músicos, abogados, periodistas…) como Antonio Durán “Morris”, la misma Mara Costas, María Rivas, Pedro Arquero, Carmen Domínguez, Silvino “Aerolíneas”, Alberto Avendaño, Menchu Lamas y Antón Patiño, Mati Movilla, Laura Fontán, Alberto Conde… y seguro que otros más de tal generación aunque no tengo los datos. ¡Qué gran encuentro, qué mala suerte la mía! Y Ríete, ‘Todo nunha noite’, en compañía de Manqui y Sabela En el ecuador del Concurso de Cuerda Cidade de Vigo que se clausura mañana tendremos también cuerda para rato en Vigo aunque en el mundo del teatro. A ver si no. Manquiña presenta el día 8, viernes, la obra de su autoría Todo nunha noite, junto a actriz tan redonda como Sabela Hermida y todo dirigido por Darío Autrán. Me jura Sabela que serán 60 minutos de risas, emoción y reflexión sobre la sociedad y sus contradicciones con dos personas en escena y sin que falte alcohol. En el Teatro Afundación, a las 19.30 horas, mira a ver si quieres pasar un buen rato porque con Manquiña es difícil que no ocurra y más si cuenta con tan profesional partenaire como Sabela. A votre santé.