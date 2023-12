Cuatro Cosas

Lo de Podemos en Galicia es una pura cogna: por no tener, casi no tiene ni afiliados seguros. Es decir, que los pocos que le quedan tienen ya pie y medio en el invento de Yolandinha, que nadie sabe a estas horas cuanto durará. Por lo que le cuentan a avecilla, ya llegan rumores de que en Valencia y en Cataluña los socios de la vicesegunda desconfían de que van a terminar en un naufragio mayor que el de las Mareas aquí. Y eso que fue enorme. ¿No?

Lo que parece descartarse por ahora es que el PSdeG vaya a ir a las gallegas junto con Sumar. Al parecer, le han aconsejado al candidato psoeciata a la Xunta que no se fíe, no vaya a ser que acabe en la cofradía de los fieles difuntos, tal como les ocurrió a no pocos políticos del rojerío antes que a él. Eso aparte, los demoscópicos no producen noticias agradables para semejante combinación.

( Por cierto: ya en una ocasión, hace muchas lunas, el PSOE gallego ensayó una fórmula de alianza para la Xunta. El resultado fue patético: los socialistas de aquí obtuvieron el peor resultado de toda la Transición y su entonces candidato ni siquiera intervino en el debate de investidura. Y como el que avisa no es traidor, Anacleto lo recuerda como una medida preventiva. ¿Eh?)

Quien sí se beneficiaría de la lista conjunta sería la titular de Trabajo. Por una razón sencilla que domina como pocos: si saliera bien, los méritos serían para ella; y si mal, las culpas para Besteiro. O sea, un argumento que con otros nombres y alianzas ya se manejó varias veces. Pero como el ser humano es el único que tropieza dos veces en la misma piedra, nunca se sabe lo que al final puede ocurrir. ¿Capisci?...