Yo el sábado, mientras otros paseaban entre las luces de Vigo, huí a Nigrán a escuchar haikus de salón. Pues sí, ¿qué pasa? Lié a la directora teatral Lola Correa, cariño mío, y a una tal Xisela que porta mi apellido y me fui a la casa nigranesa de los actores catalanes Marien Breis y Ferran Botifoll, que dejaron Madrid y se vinieron aquí enamorados de este pueblo, a aspirar cada día la brisa marina, reconstruir el grupo teatral Denigrantes (con el que ya se estrenaron) y a buscarse la vida por nuestra tierra con su sólida, espléndida formación teatral. Nos recibieron en su casa, no más de 12, nos sentaron, no nos amordazaron pero sí nos vendaron los ojos y durante media hora levitamos, nos sentimos virtualmente masajeados oyendo con música de fondo un recital de haikus. Os aviso de que, si tenéis vivirlo en vuestros espacios, incluso en el salón de vuestra casa con unas condiciones determinadas, tenéis un numero de consulta: 679485699. La tal Xisela ya los va a llevar a la suya, ante un público amigo de cineastas gallegos. Siempre se lía.

Argonautas: pequeño muy grande Antes de los haikus de Nigrán abrió para nosotros su minúscula pero inmensa sala de arte Argonautas, y Diego Santomé , que nos esperó brazos abiertos en la Rúa dos Argonautas de Nigrán-Ramallosa. No más de 14 metros cuadrados de sala en la que el reconocido artista guardés Jorge Barbi (con él el que compartí curso en los Jesuitas cuando no tenía idea de en qué iba a acabar) expone sus Antropomorfos 1981-2023. La exposición merece ser gozada (piezas de forja en su mayoría de origen rural) pero si el contenido es claro y rotundo, lo que embelesa es el continente, el gran proyecto que Santomé lleva adelante en espacio tan pequeño. Jamás en Vigo siquiera tan fantástica idea, qué buena para Nigrán. Hablaremos de ella “por lo miudo” otro día. Y entre violines,violonchelos y contrabajos en concurso de cuerda Elizabeth Taylor está en estado de prevengan armas. Cómo no si hoy comienza la 12 edición del Concurso de Corda Cidade de Vigo, entre violines, violonchelos y contrabajos y, ella es la presidenta de la Asociación Galega de Instrumentos de Corda. Claro, le toca lidiar con la puesta a punto del mismo, que todo funcione como es debido. Nada menos que escuchar en el Conservatorio Superior de Música a los 60 estudiantes que se presentan a esta edición, ya consolidada como imagen de la ciudad en e exterior, y respaldar al Jurado que otorgue los premios. Recuerdo aquel 2011 en que se constituyó la AGIV para impulsar el estudio de la música de cuerda y aquel primer concurso, organizado con más ilusión que experiencia. Hoy es ya un concurso maduro cuyo Jurado, presidido por Maximino Zumalave, deberá elegir a los ganadores de esta edición entre los 50 concursantes, venidos de distintas ciudades portuguesas y otras españolas como Madrid, Ciudad Real, Málaga, A Coruña, Valladolid, Zamora… Tienen cuerda para rato, seguro.