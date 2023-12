La Constitución vive

Dicen, quienes más entienden de esas sutilezas, que una Constitución es fuerte en la medida en que se respeta, y que la mejor forma de respetarla es cumpliéndola. Además, claro, de que en caso de que resulte necesario interpretar alguno o varios de sus artículos, la tarea se encomiende al Tribunal que lleva su nombre y que, por definición, ha de ser del todo independiente para así cumplir con la misión de última línea de defensa línea de defensa de las garantías para los ciudadanos. O, dicho de otro modo, el esquema de un auténtico sistema democrático que se fundamenta a la vez en el principio de la igualdad de todos ante la Ley.

Esta es la teoría, como queda dicho, que se aplica en todos los países políticamente avanzados del mundo. Ocurre que, desgraciadamente, no son pocos los que ahora mismo creen que no es el caso de España. Todas las asociaciones de jueces –de las más diferentes ideologías, a las que tienen derecho, siempre que no determinen sus decisiones profesionales– coinciden en que interpretar, como lo hace este Gobierno, el texto constitucional es ilegal. Y con ellos, fiscales, abogados, catedráticos y cientos de miles de ciudadanos en la calle y millones en sus domicilios.

(Naturalmente, caben otros puntos de vista, pero ni los más fieles y devotos del jefe del Gobierno pueden negar que esto de la amnistía exprés, como antes lo del indulto –en ambos casos a los separatistas catalanes–, constituyen una afrenta al principio de igualdad y, por tanto, al texto constitucional. Y no es lo único: conviene recordar que el Gobierno ha visto rechazadas por el Alto Tribunal varias decisiones adoptadas durante al desarrollo de la pandemia del COVID-19).

El entorno del presidente Sánchez argumenta para sus interpretaciones que lo que busca es resolver lo que llama “conflicto catalán”. Pero olvida –o quizá desprecia– el viejo dicho de que el fin no justifica los medios, y establecer la desigualdad de la mayoría ante la minoría no solo no soluciona un problema, sino que lo empeora y lo envenena. Más aún si esa desigualdad no solo es jurídica, sino también económica: por más que se hable de que todas las comunidades se beneficiarán de una rebaja en su deuda, es obvio que habrá diferencias, y que beneficiarán a la que más debe, que es Cataluña, origen del conflicto.

La Xunta de Galicia ha denunciado por activa y pasiva la serie de maniobras que, sin duda, perjudican al Noroeste peninsular a la vez que dañan la Ley de leyes, pero, aun con todo, la Constitución está viva, aunque bien es cierto que cuarenta y cinco años después de su nacimiento necesitaría alguna reformas. Pero para modernizarla, no para desvirtuarla. Sea como fuere, la actual estructura parlamentaria y la ceguera de los dos grandes partidos impiden un acuerdo que necesitaría el consenso de ambos. Lograrlo es tarea de la Política, pero ya queda dicho que la mediocridad de sus protagonistas impide cualquier tipo de pacto. Por desgracia para ellos y para todos los demás.