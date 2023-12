Está visto que hay ministros en este nuevo gobierno Frankenstein a los que les gusta lo inverosímil. Como las ya sufridas ocurrencias de Montero (Irene), Olarra y otros inefables miembros del anterior Gabinete. Pero ya advirtió el refrán de que no hay dos sin tres, y en el nuevo también se incluye un personaje que dará días de gloria a lo que un día Luis Carandell llamó “Celtiberia show”. Se trata del ministro de Transportes, Óscar Puentes, que acaba de declarar que el proyecto de AVE del sur de Galicia a Madrid por Cerdedo no tiene plazos “porque así es más fácil no cometer errores”.

Más allá de que el trayecto por esa localidad pontevedresa suponga o no un gasto excesivo, es evidente que su construcción aliviaría sustancialmente no solo el tráfico ferroviario sino que acortaría el tiempo de recorrido entre Madrid y Vigo. De algún modo sería, además, una corrección del error cometido cuando se descartó la entrada a Galicia por el Sur, para después en forma de L, conectar con el AVE Atlántico. Una vía de comunicación que, dicho sea de paso, está todavía falta de sus dos terminales Norte y Sur, en Ferrol y en la antigua frontera con Portugal. Lo curioso de la intervención del ministro Puente es que no solo confirma indirectamente que el proyecto por Cerdedo está en pañales, si es que está, sino que su pintoresca idea de no fijar plazos para no cometer errores se podría extender a toda la obra pública en el Reino. De ese modo se llegaría a un grado de confusión tal que nadie sabría ni como ni cuando tendría el país vías de comunicación que le son imprescindibles. Aparte, claro, de que con tal peculiar sistema el Ministerio se ahorraría multitud de críticas. En el fondo, y a la vista del modus operandi del Gobierno de don Pedro Sánchez es lo único que importa. Cuanto queda expuesto no puede evitar una referencia al contraste entre lo prometido en su día por la secretaria de Estado de Transporte acerca de obras y plazos de infraestructuras claves para el sur gallego. Baste citar como ejemplo y recordatorio el tramo Vigo-Tuy, el ya citado de Cerdedo y su compromiso para que al menos lo primero se culminase antes de 2030. Dio, por tanto, plazos y fechas, y todo ello hace más o menos seis meses: resulta como mínimo sospechoso que exista coherencia en las intenciones gubernamentales, aunque se esté hablando de dos gabinetes diferentes. Así las cosas, las declaraciones del ministro infunden, además de poca credibilidad en sus intenciones, a perplejidad por cuanto tienen mucho de inverosímil. Lo es pensar en que un responsable de Transportes y Movilidad pueda firmar cualquier proyecto correspondiente a su Departamento sin especificar –al menos a la hora de los presupuestos– el cómo, el cuanto y el cuando: hacerlo sin esos “detalles” supondría algo así como desordenar y confundir el territorio, su ordenación, las previsiones de futuro y, en definitiva, eliminar lo esencial para progresar con sentido: hacer las cosas como manda el sentido común.