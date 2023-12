Cuatro Cosas

Avecilla cree que a la patronal gallega se le está agotando la paciencia con los petrusianos. Y en variados frentes, además: sobre todo en lo que respecta a los impuestos, el subsidio de desempleo y también lo del salario mínimo. Pero especialmente en los dos primeros apartados. Si la presión fiscal sigue creciendo es probable que lo haga también el número de despidos. Ojito...

En lo que respecta al subsidio de desempleo coincide con la vice Calviño: o sea, al que se le ofrezca chollo y lo rechace se le rebaja lo que perciba como parado. Y en cuanto al salario mínimo, lo de Yolandinha le parece un disparate. Es cierto que tendrá que tragar –la patronal– con lo que digan los sindicatos, pero le cuentan al pájaro que alguien dijo que “a la larga será un disparate notable”. Uf.

Anacleto, por su parte, dice que en la CEG hay ya quien está preparando una novena. En ella se encomendaría a los dioses que la viceprimera no consiga cargo bancario en Europa y se quede para controlar a la vicesegunda. Y es que la hipótesis de que la ministra de Trabajo ascienda provoca pánico. Y ya ni se diga si además le aceptan en Moncloa todo lo que pide. No habría fondos ni para un año. ¿Eh?

Entretanto, las invitaciones del PSdeG a Sumar para hacer causa común en las listas gallegas siguen sin aceptarse. Aunque no está dicha la última palabra: Besteiro sabe que con las encuestas de ahora mismo no tiene nada que hacer. Prácticamente todas le dan un mínimo de cuarenta actas al PP y veinte al BNG. O sea, que la cosa no llega ni para pipas. Y tampoco para vicepresidente. ¿Capisci?