Cada vez más gente duerme en la calle. Por ejemplo, en Los Ángeles (California), el típico recorrido turístico, por más quiebros que haga, ya ni puede esquivar los campamentos de indigentes que se multiplican a las puertas de Hollywood Bulevar. Esta avenida, que todos sabemos de lo que presume, y sus alrededores nos muestran de lo que carece. En la Galifornia iluminada –no, Ilustrada– pasa lo mismo. En un cajero automático, que ahora la mayoría son un voladizo sin puertas, un matrimonio mayor prepara su lecho cada atardecer ante la indiferencia de los que sólo sabemos mirar hacia arriba. Quizás sea esto la biodiversidad que tanto nos preocupa de unos años hacia aquí: mayor variedad, diferentes formas de vida. Dormir a pierna suelta en casa, hacerlo en unas cabañitas… ¡tan monas! en el bosque o entre unos cartones HD 4K, muy cuquis, en pleno corazón de la ciudad. Miro para otro lado, y, la verdad, siento mi nivel de gillipollez mejorar cada día, además, la media sube como la espuma e non lle dou andado.

Cerramos el año preocupadísimos por las personas migrantes, quiero decir los cruceristas que migran de un puerto a otro; enarbolando todo el respeto para las decisiones de una empresa privada como Repsol que ahora quiere dejarse los cuartos en Portugal por no sé que problemas de “inestabilidad fiscal”, es que tiene todo el derecho a hacerlo. No es nada personal, sólo negocios. O Ferrovial que ya lleva en Holanda desde abril, para ahorrarse impuestos, y ahora no sabe que hacer con los 2.700 millones de euros tras vender su 25% en el aeropuerto de Heathrow. Eso sí, ni la más mínima duda de que con parte de esa calderilla la familia Del Pino acabará comprando mamógrafos digitales y escáneres para donarlos a la sanidad pública… holandesa, quiero pensar, aunque este es tiempo de sorpresas.

Llevo varios días con un dolor de cabeza terrible, debe ser por pensar demasiado e intento dejar de hacerlo, que conste. La vida es mucho más fácil sin darle tantas vueltas. Todos gritan, tú también. Cuando callan, tú lo mismo. Justo empieza la COP28 y ni puedo disfrutar del momentazo por esta desagradecida migraña. Los casi 200 representantes que acuden a la cita de Dubái están encantados con el “Fondo” millonario para compensar a los países más vulnerables. “Lo hemos conseguido”. Hombre…, tantos años después, parece que sen tempo non era. Sin embargo, desde fuera, se les ve tan felices mientras todo arde, se inunda y desaparece. Me gustaría pensar que el viejo zorro de Bukowsky algún día tendrá razón con aquella frase: “Quiero un diciembre con las luces apagadas y las personas encendidas”, pero sé que no. Convenzámonos.