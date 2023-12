La coordinación

Han pasado demasiados años, demasiadas cosas y, lo que es peor, ha habido demasiado gasto de dinero público en una ridícula competencia entre los tres gallegos como para no prestar atención especial a las noticias que se relacionan con los aeropuertos. Y es que, además de lo que dejan expuesto acerca de sus movimientos de pasajeros, mercancías, horarios de aviones y todo cuanto corresponda a este tipo de instalaciones, conviene fijarse en sus perspectivas de futuro. De forma especial ahora en que los transportes de pasajeros por carretera y sobre todo ferrocarril suponen una muy dura competencia con los aeropuertos de Santiago, Vigo y A Coruña. Especialmente si no coordinan su actividad como mejor sistema para afrontar la rivalidad –directa– con la terminal, cada día más pujante, de Oporto.

En realidad, la cuestión de una coordinación adecuada se viene planteando desde hace mucho tiempo, cuando la realidad demostró que la pugna entre Lavacolla, Peinador y Alvedro sólo producía un creciente gasto público –sobre todo de los ayuntamientos respectivos– para atraer con facilidades y hasta subvenciones, a líneas aéreas que, también, se aprovechaban de esa especie de subasta. Que fue tan reñida en algunos momentos que sus alcaldes, de diferentes partidos, llegaron a denunciar públicamente que “la Xunta daba facilidades y ventajas a los suyos”.

Lo cierto es que el Gobierno gallego no ha hecho demasiado –y es una opinión generosa– para lograr siquiera un mínimo de entendimiento entre los interesados para que el servicio aéreo aquí respondiese no solo a las expectativas sino a las necesidades. No conviene olvidar que Galicia, por su localización geográfica sobre todo, precisa la mejora de todas sus comunicaciones y que de alguna manera se coordinen para que los servicios que prestan sean útiles y eficaces. Y quizá el término “eficacia” sea el más difícil de lograr al completo.

Aquí, en el noroeste hay un muy serio problema de ese tipo de comunicaciones, las útiles: apenas existe un servicio ferroviario de cercanías, los trenes de alta velocidad incumplen con frecuencia los horarios además de no tener rematados los proyectos de su extensión, y los tres aeropuertos están situados de tal manera que sirven más y mejor a la Galicia litoral que al resto. Y eso conlleva inevitablemente un perjuicio al equilibrio entre la costa y el rural.

En definitiva, parece llegada la hora de tomarse en serio una cuestión que afecta al presente y al porvenir de este Antiguo Reino. Las comunicaciones de todo tipo traspasan también el concepto de lo interior: conviene no olvidar que junto con el norte de Portugal esta tierra forma una Eurorregión a la que todavía le falta mucho para ser lo que se espera de ella. Y muy poco podrá avanzar si noticias como la que acaba de publicar este periódico sobre la languidez del transporte de mercancías por tren no se convierten cuanto antes en lo contrario porque sería un absurdo pretender competir con quién tiene mejores y más rápidos servicios de comunicación con los mercados. Da la impresión de que hay quién no se entera o no quiere enterarse de algo tan obvio que lo firmaría Pero Grullo.