(Con/sen) sentido do humor

Contan as crónicas que nun momento dado, e durante a inauguración do “Retablo del descubrimiento”, obra realizada por Urbano Lugrís para o Instituto de Cultura Hispánica, Francisco Franco foille preguntar ao artista isto mesmo: “Tengo entendido que es Ud. gallego. Pero, exactamente, ¿de dónde?”. De contado, e sen dubidar sequera o máis mínimo, Lugrís respondeulle deste xeito ao todopoderoso caudillo de España “por la gracia de Dios”: “Excelencia, yo soy del Ferrol de su Excelencia”. Talvez se trate dunha crónica apócrifa (en realidade, o gran pintor veu ao mundo na Coruña); mais, en todo caso, prosegue aínda a pequena historia a certificar que o xeneralísimo riu dabondo coa ocorrencia. Xa que logo, calquera tempo pasado foi (para o humorismo, vaia) unha xeira mellor?

“Danme mágoa os humoristas, xa non poden falar de homosexuais nin de ananos”: de certo que moitos, cando non todos, os, sempre moi amables, lectores destas crónicas semanais han de coñecer as palabras de Alfonso Guerra, vertidas hai uns días nun programa televisivo de grande audiencia. Traducido: que, polo visto, cando Guerra “era alguén” –por expresalo á Castelao–, isto é, vicepresidente do Goberno español, si que os cómicos disfrutaban dun ben maior albedrío que nestoutra, seica insubstancial, hora presente. Outra volta, where are the snows of yesteryear?; onde foron dar as neves (é dicir, os risos) doutrora?

Non sei Vdes; pola miña parte, e observando, por exemplo, os contidos de determinadas revistas de humor, visionando e escoitando certos monólogos e monologuistas, repasando videoclips, programas e series de TV, fitas cinematográficas (e non sei se debo incluír aínda versos, estrofas enteiras de reguetón), navegando ao pairo polas redes sociais… non diría que as liberdades –e mais o humor– estivesen precisamente en grave perigo. Non obstante, entendo así mesmo que si que pode caber, se cadra, a posibilidade de que houbese un claro aumento no número dos “intocables” –ou mellor dito: daqueles que aspiran a resultaren “intocables”– e de aí que así colectivos, como tamén persoas individuais, de diversa sorte e condición aspiren a acadar a sacralidade, a beatitude e mais a benedición que noutrora apenas foran patrimonio, acoutadísima reserva dos privilexiados: poñamos por caso, a monarquía, a Igrexa católica, as forzas armadas (e tamén as da orde pública), determinadas profesións e celebridades… Expresado en bravú, que alguén(s) vai e decide de súpeto plantarse e poñerse rotundo: “A ver: por que teño que aturar que fagan chistes de gays, sendo eu un deles, polo mero feito de vivir semellante orientación sexual e non os vaian facer, porén, do arcebispo X en razón da súa calidade episcopal?”. “Pois eu… Eu teño que admitir, sendo anano como son, que fagan brincadeira de nós mentres ninguén se ocupa do almirante Z por ser membro da mariña de guerra?”. En fin, está claro que cadaquén lle reza ao seu santo patrono e, sobre todo, que aquel que conta con padriño, devén bautizado e quen non conta con el… Si; ben o considero: está claro que de continuarmos por ese camiño (segundo Mark Twain, a fonte secreta do humor non é a alegría, senón a tristura; por iso non hai humoristas por aló arriba,Castelao dixit), iremos todos/as para o ceo, pisos de 20 metros con vistas a un cumulonimbus calquera.

"Gays e non gays; ananos e xigantes; policías e ladróns; monárquicos e republicanos; católicos e ateos… todos podemos resultar obxecto de chistes e brincadeiras"

Cando era rapaz, e polo simple feito de non ir afeitado e levar o pelo un tanto logo, tiven que aceptar que houbese quen se dirixise a min, quixera/non quixera, como Che Guevara, Sandokán, Xesucristo Superstar ou, menos poeticamente, Barbas. Debo consignar que, se de entrada aquilo me puido amolar un tanto, axiña fun comprender que a xente non o facía por mal: simplemente, era a súa –non moi sofisticada, iso tamén– maneira de bromear e/ou de entablar relación cun rapazolo descoñecido de xeito, digamos, “moderno”, “desenfadado”. En fin, tempos eran tempos. E é certo que o poeta avisou de que os tales, os tempos –e mais as vontades– mudan; non obstante, se de algo sempre estará necesitado, ou iso coido, o noso mundo é de distensión, dunha procura de acougo e certa laxitude. En consecuencia, podo entender, cómo non, que haxa quen se plante e espete “até aquí!”; porén, pretendermos a sacralidade, que nos traten en modo solemne, si ou si en toda ocasión, conduce apenas cara a úlcera de estómago.

De igual xeito que tan só hai dous tipos de arte –ou de cinema; ou de literatura–: isto é, o bo e o malo, tamén temos que percibir ás claras que apenas caben dúas posibilidades no eido do humor: o humor bo e o humor malo. Nin que dicir ten, cadaquén ten todo o dereito a preferir, e rexeitar, aquela forma que considera oportuna. Pero nunca a prenteder censurala,denostala, suprimila do seu entorno. Gays e non gays; ananos e xigantes; policías e ladróns; monárquicos e republicanos; católicos e ateos… todos podemos resultar obxecto de chistes e brincadeiras. Ao cabo, ese é o único ceo –un ceo moi terrenal– que nos cabe disfrutar.