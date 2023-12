Nació en el Bouzas de 1946 frente al cine Maravillas, donde su padre trabajaba como operador. Ya estudiado y licenciado del servicio militar en 1966, comienza a trabajar con él en la Distribuidora de cine Baños Films, hoy la más antigua de Galicia con 70 años. Eran los tiempos dorados de este espectáculo hasta el punto de que había un cine, o más de uno en cada pueblo de Galicia. ¡Cuánto tenían que patear los Baños para atender tanta demanda peliculera, entonces en 35 mm y copias únicas lo que obligaba a turnarlas! Ahora con el digital se puede estrenar de modo simultáneo pero en aquellos tiempos había lugares con espera de uno o dos años. Emilio Baños recuerda su distribución, por ejemplo, de Cinema Paradiso, Terminator, El Rey León... Ahora continúa la tercera generación, sus hijos Milo y Pablo.

Foto: Augusto Rodríguez

Descubrimos a quien nos enviaba botellas por las aguas

Pues mira por donde, amados lectores, los que sigáis con regularidad este periódico vais a enteraros de un secreto de tintes cinematográficos. Durante años este periódico fue el único en recibir algo tan misterioso y extraordinario como mensajes, textos literarios en realidad, dentro de una botella con la palabra mensaxe escrita en su cristal. Alguien que firmaba Ned Land (el arponero en una obra de Julio Verne) las enviaba desde distintos puntos de la ría e iban apareciendo aquí y allá, en una u otra playa, entre las rocas... y quien las encontraba al destaparlas hallaba mi teléfono y el ruego de que se me entregara. A lo largo de algún año de la pasada década me llamó gente como Sergio Comesaña, Félix Vergara, Sheila Nogueira... y así hasta un puñado de descubridores de botellas, cuyos textos fui publicando en última página de FARO. ¿Parece de película no? Pues es más real que la vida misma y mañana domingo, en el suplemento dominical, os cuento la historia y os descubro, años después, quién era el misterioso marino que nos enviaba las botellas. ¡Por fin, mañana!

Historia de la censura en cine

Si el domingo os descubrimos al hombre de las botellas y digo que parece cosa de cine, de cine es también el tema del que tratará el invitado de Club FARO del lunes, que tendré el placer de presentar yo. Y es que el periodista de altas miras, corresponsal de guerra desde Vietnam en adelante, Vicente Romero, nos llega con otro libro que hará temblar de emoción a los amantes del cine y abrirá la boca de asombro a los que no lo son. Se titula Los señores de las tijeras y es un ameno pero profundo trabajo sobre la historia de la censura en España con nombres, apellidos y un caudal de anécdotas que os harán reír hoy, pero antes hacían llorar. El desnudo de Marleen Grey, la Viridiana de Buñuel... ¡Id y se os dará!

¿Maríah Carey no viene? Hazte un photocall en el Travesía

Mi querida Angélica Falagan, gerente del Centro Comercial Travesía de Vigo no para ahora que se acercan fechas navideñas. Ha montado en el hall del centro un photocall con Maríah Carey en efigie que le inauguró el alcalde Caballero, y hasta quiso convencerlo de que la trajera a Vigo. Mucho humor en la presentación, en la que se dijo que la cantante procedía de Teis (por decir...) y mucho éxito del photocall ante el que se fotografían infinidad de clientes. ¿Vendrá la Carey a Vigo? Como no le paguen...