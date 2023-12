Un error más

La decisión del Gobierno de privar de fondos europeos al proyecto de un hidroducto que enlazará Galicia con el resto de España podría considerarse algo opinable, sobre todo teniendo en cuenta que existen proyectos parecidos en otras comunidades, solicitudes para hacer algo semejante y que las arcas públicas, europeas o españolas no son de capacidad ilimitada. Pero la abundancia de antecedentes en los que se detecta desprecio –como mínimo– gubernamental hacia Galicia son tan obvias que no pueden negare, ni aun discutirse, con un mínimo de seriedad.

Afortunadamente, el Gobierno gallego está presente como accionista en una empresa privada, que abordará el estratégico desafío de llevar hidrógeno verde desde los puertos del Noroeste a través de la Península para conectar con otras redes. Es una tarea que consolidará no solo la potencialidad de este Antiguo Reino en capacidad energética renovable, sino que aumentará sustancialmente la potencial operatividad de los puertos. Unos puertos, los gallegos, que disponen de instalaciones para desarrollar el proyecto, calado para el acceso de los buques y lo necesario para la obtención de la nueva fuente de energía renovable. Es, por tanto, correcta, en opinión de quien escribe, la calificación de “estratégica” que se refiere al hidroducto que el Gobierno central se niega a construir y a dedicarle fondos europeos.

La negativa supone, como queda dicho, un agravio más que la actual gobernanza aplica a esta tierra. Pero ese agravio tiene una característica especial: no solo limita la capacidad gallega para reducir su dependencia energética actual, sino que pone en riesgo severo el progreso futuro de la comunidad al reducir su potencial para utilizar e incluso exportar un combustible que el día de mañana puede ser imprescindible. Y hay aún otra objeción que formular a la decisión monclovita: su obstinada y reiterada visión hacia Levante en detrimento de las posibilidades de desarrollo del Poniente.

Esa visión, de hecho, produce una desigualdad evidente entre las dos Españas geográficas, con la agravante de que la del Oeste corre el riesgo no solo de ser más pobre, sino más vaciada que el Este. Una diferencia que no solo es imputable, en verdad, a este Gobierno, pero extender la responsabilidad a otros anteriores –que procede–, no resuelve el problema de fondo, sino más bien lo agrava. No es opinable, por medible, que desde la instalación en el poder de las extrañas mayorías que capitanea el sr. Sánchez la brecha entre esas dos Españas se ha ampliado notablemente. Y es posible que en el fondo de ese agravamiento exista como causa el que Cataluña y hasta ahora Valencia hayan sido gobernadas por coaliciones semejantes y dependientes de la gubernamental.

Retornando a la importancia que para Galicia tiene el proyecto, y visto lo ocurrido hasta ahora, apenas queda otro remedio que apelar –una vez más– a la unidad de las fuerzas políticas, municipios, diputaciones y grupos sociales y económicos para aumentar la capacidad de influencia de esta tierra allí donde se toman las decisiones. Se trata de una acción “patriótica”, en su sentido más amplio, y de un deber que todas las representaciones deben asumir si se quiere mantener un equilibrio equitativo a nivel estatal e impedir que, por el contrario, esta acabe siendo una época de malos recuerdos, sobre todo para la gente del común. Reclamar todo esto puede parecer un utopía, algo propio de ilusos pero es el mejor camino –y probablemente el único– para llevar a Galicia al lugar que le corresponde en el orden de prioridades de un Gobierno que hasta ahora solo mira hacia el Este.