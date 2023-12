Arxona en Resistencia

Na pasada segunda feira facíamos aquí referencia imprecisa a unha frase de Karl Marx cuxo contexto descoñezo. Velaquí: “Un pobo que asoballa outro pobo forxa a súa propia cadea”. Atribuída tamén a un deputado americano ás Cortes de Cádiz, a formulación de Marx resulta iluminadora. Véxoa, en 1965 e á frente do artigo “A nacionalidade galega” asinado por “Zutra” , pseudónimo de Xosé Antón Arxona de Santiago, no número 1 de Terra e Tempo, órgano clandestino da UPG (Unión do Pobo Galego). Este boletín foi distribuído en Galicia despois de impreso en México ao coidado gráfico de Carlos Velo e so a dirección de Lois Soto. O que nos leva a lembrar a figura política e intelectual de Arxona, quen doou o seu arquivo e biblioteca a Academia Galega.

A entrega deste fondo foi feita por Natalia Gómez, a súa viúva, e tivo lugar na sede coruñesa da rúa das Tabernas en xaneiro de 2013. Entre os libros entregados figura a edición crítica en alemán das obras completas de Marx feita por especialistas da DDR. Así, o lector erudito poderá rastrexar na RAG a frase que comentamos dentro da obra de quen Sartre tivo polo filósofo inevitábel do noso tempo. Lembramos agora que Natalia Gómez fora unha das mulleres detidas en Galicia pola BPS e xulgadas polo TOP en ocasión de Franco declarar o Estado de Excepción so pretexto do atentado a Carrero Blanco. Arxona, con Reimundo Patiño e Bautista Álvarez, xa estaba entre os fundadores da primeira UPG, en 1963, e foi ideólogo desta formación política no período de xestación que se pecha, precisamente, co número 1 de ‘Terra e Tempo’.

Membro da Xeración das Minervais, el non foi alleo ao galeguismo literario, máis a súa fortaleza intelectual radicaba na teroría política e na lingüística. Grande políglota, soía coñecer as obras importantes nos seus idiomas orixinais. Isto autoriza a atribución da cita a Marx que motiva esta lembranza histórica e persoal. A súa residencia en Madrid e en Vigo nos pasados anos 50 e 60 deixou unha pegada fonda na esquerda nacionalista que non xulgo xusto que se esvaeza no ar.

Digamos, só, que Arxona foi dos introductores en Galicia de Mao e que falou, con fundamento, e nesa liña, de “novo revisionismo soviético”. Algunha colaboración de Arxona en Grial sobre a guerra Antinapoleónica neste reino ou sobre lingüística céltica permanecen na nosa memoria coma un remol constitutivo.