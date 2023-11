Guardábamos esta foto desde hace unos días, en que Manuel Fernández regresó como director de Viajeros por el Mundo de un fantástico viaje con un grupo de vigueses que veis en la foto por Irán, la irrepetible Persia, organizado por Travelmarkets. Se encontraron –dicen– uno de los países más amables y hospitalarios que puedes imaginar, y con todos los vestigios de Ciro I el Grande, o del gran Sha Abbas. En la foto paseaban por la gran Plaza del Imán de ISFAHAN, la segunda más grande del mundo.

Buen trabajo de Víctor Fernández sobre la relación del Celta-Baiona

Hablé aquí ya de Víctor Miguel Fernández, un estudioso veinteañero vinculado a Baiona del que afirmé que nadie de ese pueblo podía saber tanto como del turismo baionés, del pasado al presente. Su Tesis de Grado sobre la materia lo confirma. Luego conté que había quedado finalista del I Premio España de trabajos de investigación históricos sobre España, Iberoamérica y antiguos territorios de Ultramar que organiza la Asociación Cisneros de Marbella. Ahora, mientras sigue con su tesis sobre el turismo en Baiona que espera defender antes de un año, hizo una investigación con motivo del Centenario del Celta de Vigo y la vinculación social, deportiva y turística que tradicionalmente ha tenido el equipo celtista con Baiona. En 1922, el encuentro del Bayona Sporting con el Vigo Sporting Club, en 1924 el banquete en Baiona ofrecido por el Celta al equipo de Uruguay y la “marcha tranviaria” a la inauguración de Balaídos; en la II República el uso de Baiona (hotel Roma) como lugar de descanso ante los partidos; en 1933, la subida de Celta a Primera por un gol del valmiñorense Nolete (Manuel Copena); en los años 50, las concentraciones del equipo celeste en el Moscón de Baiona... y así sucesivamente hasta este mismo año. Un buen trabajo.

La Viguesa: la última empanadilla

Vigo ya tiene su propia empanadilla: “La Viguesa”. De la masa no sabemos nada porque en A tapa do Barril guardan el secreto como el de la Coca Cola pero sí me han soplado qué lleva de relleno: pulpo y bechamel de centollo y buey de mar. No puede haber mejor resumen de sabores para un bocado que lleva el nombre de nuestra ciudad. La puesta de largo de tal exquisitez tuvo lugar en el nuevo local de A Tapa do Barril, lo que era antes la librería Cervantes que, casualidades de la vida, por lo visto, Don Quijote ya hablaba de las empanadillas en la novela, a las que denominaba “manjar”.

La Chata, Mondariz y Manu Orío

Iré a por la empanadilla con mi colega Manu Orío cuando acabe su charla. Y es que continúan en la Escuela de Artes e Oficios de Vigo con la historia del Balneario de Mondariz y el ciclo “La historia y sus personajes”. ¡Menudo trabajo está desarrollando mi querida Amalia Gallego con el 150 Aniversario del Balneario! Orío hablará mañana, a las 19.00 horas, sobre una mujer que acercó la villa termal a la casa Real. Hablamos de Isabel de Borbón “La Chata”, la infanta más castiza, enamorada de los toros, la horchata y del Balneario de Mondariz, que visitó en 1914 y del que se enamoró.

Y el recetario de Pepe Cadavedo

Ante multitudes no sé si enfervorizadas pero sí solícitas, el vigués aunque nacido en Asturias Pepe Cadavedo presentó en el Casino de Vigo Las recetas de nuestros restaurantes, el anuario que nació de su mano en 2006. Con portada de Rafael Freijeiro y fotos de casi medio centenar de cocineros, no hay ni una en que no les acompañe Cadavedo, que muestra así no solo su natural apostura sino que para hacer el anuario visita cada restaurante de la España toda de los que proponen las 80 o 90 recetas. ¿Colaboraciones? De Sánchez Ocaña, el líder quesero Luis Javier del Valle, el suno sumiller Custodio López… ¡Cadavedo vincit!