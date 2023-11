Cuatro Cosas

Eureka: el ferrolano imposible –le llamaban así cuando se le citaba como aspirante a muy altos lugares en el escalafón y sus rivales decían lo de “ca: eso no es posible– lo ha logrado. El problema es que no todos en Génova Street, ni en el lobby gallego pusieron buena cara. Ni siquiera cuando oyeron a O Noso Ex cantar las alabanzas del recién ascendido. Y hay malas caras, aunque disimulen. Algunas son tan largas que llegan a Andalucía. Ojito...

Mientras, en Galicia, hay quien no entiende cómo es posible que estando Pedro Puy en el Congreso no sea él el portavoz del grupo parlamentario del PP. De ahí que avecilla haya oído ya que lo que quieren los albertinos es convertirse en una orden guerrera, como los templarios. La diferencia es que los monjes soldados llevaban al combate lanzas y espadas y los genoveses, en cambio, van a emplear un doberman, como diría Guerra. Alfonso, claro... Lo cierto es que habrá batallas repetidas y probablemente algo así como un conflicto de cuatro años. Dejará pequeña la “guerra de las investiduras”, causará bajas abundantes y, sobre todo, no se harán prisioneros. Quien diría que la aventura madrileña del ahora líder de la oposición iba a desembocar en una carnicería política. Porque dure lo que dure una cosa es segura, los supervivientes de ambos lados servirán para poco en un futuro cercano. ¿No? Entretanto, hay todavía en los alrededores de la ermita de San Caetano quienes prefieren acogerse a suelo sagrado en vez de recorrer los pasillos de la corte jacobea. No son aún de la resistencia pero todo se andará: el punto de inflexión será cómo se elaboran las listas electorales. No conviene, en ese sentido, que nadie olvide que hacer las candidaturas es “tan peligroso como dar de comer a un tigre en el zoo de Londres”, y ya lo advirtió un politólogo británico muy sabio. ¿Capisci?