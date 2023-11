A sombra luminosa de Carlos Oroza

“Ayer puse un pie en el aire y vi la ciudad iluminarse por arriba”. Este é o verso que abre ‘Évame,‘ a poesía completa de Carlos Oroza nunha coidadísima edición publicada no ano 2013 pola Editorial Elvira. Oroza foi un poeta bestial, unha criatura que transitou por lugares insólitos, coma se vivise nun estado permanente de entresoño. Un ser mutante, quizais anfibio, quizais argonauta. Del dixo Pere Gimferrer que é un caso único: á vez á presenza e a impresenza máis sorprendente da poesía española. Naceu hai un século, pero a súa poesía é e está máis alá do tempo. Co obxectivo de difundir o legado do poeta naceu hai xa uns meses a asociación Évame-Oroza baixo a batuta de Xavier Romero. Xavier é un activista cultural, un editor de libros bonitos e unha persoa que traballa desde a xenerosidade. Só así, desde ese lugar, é posible levar a cabo un cometido coma este.

Hai uns días fíxose entrega do I Premio Internacional de Poesía que leva o nome do poeta, dotado con 6000€ nas súas dúas categorías: galego e castelán. A obra gañadora en galego foi 'Herbario da noite pecha', de Lupe Gómez, que se impuxo case a un centenar de orixinais; a obra gañadora en castelán foi 'Carbono 14', do chileno Roberto Morales, que competía con mil setenta e cinco poemarios. Un éxito imposible de prever e que pon sobre a mesa un feito que cómpre destacar: o coñecemento e importancia da figura de Oroza, non só en Galicia e no Estado Español, senón tamén en latinoamérica. O acto de entrega celebrouse na Sede Afundación, onde se premiou tamén a figura de Amancio Prada, merecedor do recoñecemento da asociación polo seu labor de divulgación da poesía a través da súa carreira musical, a quen lle foi entregada unha peza de Antón Lamazares. Un serán de emocións que serviu tamén coma escenario ideal para presentar o libro homenaxe “Oroza 100”, cen puntos de vista sobre o poeta onde participan autoras coma María Lado, María Xosé Porteiro ou Manuel Rivas, artistas coma Menchu Lamas e Antón Patiño e xornalistas coma Jacobo Buceta. Neste contexto de traballo incansable para divulgar a figura de Oroza, haberá máis sorpresas para o ano 2024. Javier Monforte xa está preparando un vinilo onde está confirmada a participación de Miguel Ríos, Amancio Prada, Uxía Senlle, Antonio García Teijeiro ou Antón Reixa, que recitarán versos do poeta. A exposición itinerante que se inaugurou en Vigo e voou a Pontevedra, Lugo, o Courel ou Ribadavia, aterrará nuns días na Coruña e de aí regresará ao IES Carlos Oroza de Pontevedra, onde no mes de febreiro terán lugar unhas xornadas dedicadas ao poeta. Non sei que pensaría Oroza se soubese todo o que se está facendo arredor da súa figura e da súa obra. Talvez quedaría observando todo isto e, con aire pensativo, diría: “Del universo es el mar una sombra/una luz temblorosa en la piel/una línea que sueña/la unidad febril premonitoria/en el espacio creado para la música”. Se alguén tiña algunha dúbida de que en el norte hay un mar que es más alto que el cielo, a sombra luminosa de Oroza, vibrando sobre a auga, arrastra calquera tipo de reparo ao respecto.