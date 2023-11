A intelixencia artificial é, sen lugar a dúbidas, unha das revolucións do século XXI. Foi definida coma a nova electricidade e identificada coma unha das tres áreas máis prometedoras por Bill Gates. É unha peza clave da chamada cuarta revolución industrial, e aplicouse con éxito a campos tan diversos como a medicina, o ensino, ou as ciencias sociais.

Segundo a Real Academia Galega, a intelixencia artificial defínese como a capacidade dunha máquina ou un programa de funcionar de xeito similar á mente humana. Aínda que é agora cando está obtendo os avances máis impresionantes, o nacemento desta disciplina data de mediados do século pasado. O motivo do éxito actual débese, entre outras cousas, a dous factores fundamentais. O primeiro deles é a aparición do fenómeno Big Data, que alimenta grandes cantidades de datos aos algoritmos de intelixencia artificial. O segundo factor desencadeante é o aumento da potencia de cálculo das máquinas que permite realizar experimentos máis complexos.

O uso da intelixencia artificial expandiuse significativamente na nosa vida diaria. Non obstante, a crecente incidencia de situacións nas que estes sistemas demostraron comportamentos racistas ou sexistas levantou a urxente necesidade de garantir a ética e a fiabilidade da intelixencia artificial. Así quedou patente nas Directrices Éticas para unha Intelixencia Artificial Confiable promovidas pola Unión Europea e na Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial de España.

O chamado nesgo algorítmico é o tratamento inxusto ou perxudicial das persoas relacionado coa súa raza, orientación sexual, relixión, xénero, e outras características históricamente asociadas coa discriminación e a marxinalización, cando se manifesta en sistemas automatizados coma os de intelixencia artificial. Este nesgo aparece xa que os sistemas intelixentes están deseñados por persoas, o que implica a transmisión inevitable de nesgos humanos tanto aos propios algoritmos coma aos datos sobre os que estes aprenden. Debemos recordar que as máquinas aprenden fundamentalmente o que nós lles ensinamos. Un neno de dous anos aprende o que é un can ou un gato porque llo ensina un adulto. A maioría dos algoritmos de intelixencia artificial aprenden do mesmo xeito. O programador ofrécelle miles ou millóns de exemplos que indican, por exemplo, que imaxes corresponden a cans e cales a gatos.

Existe un gran número de casos documentados de nesgos en sistemas intelixentes, e moitos deles están relacionados co xénero. Por exemplo, a empresa Amazon viuse obrigada a retirar o seu algoritmo para contratación de persoal tras descubrir o seu nesgo sexista, xa que só consideraba candidatos masculinos. Outro caso famoso é o do tradutor de Google, que cando traduce desde un idioma con xénero neutro, coma o inglés, tende a usar o feminino para palabras como “enfermeira”, mentres que emprega o masculino para palabras coma “xuiz” ou “enxeñeiro”. É certo que o xigante tecnolóxico tentou solucionar o problema e por iso agora ofrece a tradución feminina e masculina en frases curtas, pero o nesgo volve aparecer cando lle pedimos traducir párrafos longos. Algo similar pasa co famoso ChatGPT, no que se reportan múltiples casos nos que argumenta que un avogado (recordemos que en inglés o xénero é neutro) non pode estar embarazado, por non considerar a opción de que sexa unha avogada muller. Tampouco os modelos de xeración de imaxes coma Dall-e ou Stable Diffusion están exentos do nesgo de xénero. Engadir adxectivos como “compasivo”, “emocional” ou “sensible” á instrución que describe unha profesión fai que o modelo de IA xere unha muller en lugar dun home.

Unha das solucións para mitigar estes nesgos nos sistemas de intelixencia artificial e aumentar a súa fiabilidade é contar con equipos de desenvolvemento diversos que controlen rigorosamente os resultados obtidos. As persoas xogan un papel fundamental no desenvolvemento da intelixencia artificial, non só na súa creación, senón tamén na súa supervisión e uso.

Sen embargo, unha das razóns que parece estar detrás do nesgo de xénero na intelixencia artificial é o problema da fenda de xénero. Existe actualmente unha carencia crecente de mulleres que elixen e desenvolven profesións científico-técnicas. Titulacións como a Enxeñería Informática contan ano tras ano cunha taxa de mulleres matriculadas que ronda o 12%. Segundo o estudo da Unesco I’d blush if I could, as mulleres só supoñen o 10% das persoas que traballan en aprendizaxe automática, que é unha rama da intelixencia artificial. Mentres os homes sigan dominando este espazo, esta disparidade só servirá para perpetuar e exacerbar a desigualdade de xénero, xa que o nesgo non recoñecido replicarase e introducirase nos algoritmos de intelixencia artificial.

É por iso que atraer a mulleres a carreiras do sector tecnolóxico é chave para un futuro próspero. Ata agora, os homes lideraron o desenvolvemento da intelixencia artificial, influíndo na sociedade e a cultura, con contribucións limitadas por parte das mulleres. Debido a que os equipos son maioritamente masculinos, toman decisións que poden introducir, moitas veces de forma inconsciente, nesgos difíciles de solucionar unha vez que se perpetúan. Por exemplo, segundo un estudo da Universidade de Washington, o software de recoñecemento de voz de Google é un 70% máis preciso con voces de homes que de mulleres.

Un caso interesante é o dos asistentes de voz. Siri, Cortana, Alexa ou o asistente de Google contaban só coa voz feminina no seu lanzamento. Aínda que parece unha decisión inofensiva, hai estudos que afirman que a voz feminina nos asistentes virtuais asóciase a conductas dóciles, compracentes, e ansiosas por axudar. Estes asistentes aínda cometen erros, que se asocian de forma subliminar ás mulleres cando a voz é feminina. Actualmente todos estes asistentes contan xa coa opción de usar a voz masculina, aínda que na maioría deles a voz feminina é a que ven por defecto.

A intelixencia artificial é unha gran revolución co potencial de transformar a nosa sociedade de formas nunca antes vistas. Por iso é importante cambiar a representación maioritaria no desenvolvemento destes sistemas por unha representación diversa nos equipos, e así garantir unha intelixencia artificial ética, responsable, e non discriminatoria.

*Profesora de la UDC y socia de AMIT-Gal