Llama la atención, y no poco, el dato –por otra parte significativamente una vez más– acerca del acuerdo entre el PSOE y el PNV. Un acuerdo por el cual, entre otras cosas y a cambio de los votos en favor del señor Sánchez en su investidura, se concede a Euskadi la competencia sobre su litoral. Y sorprende, hasta cierto punto, porque a Galicia se le negaron –bajo el manto del Tribunal Constitucional, que preside el señor Conde-Pumpido– previo recurso del mismo Gobierno que premió el respaldo vasco a su causa.

Es cierto, desde luego, que ha habido una discusión entre quienes imputan al PP de haber impedido hace unos años, durante la Xunta bipartita, la reforma estatutaria y los que sostienen que el texto incluye ahora mismo la posibilidad que contempla la Lei do Litoral impugnada. Pero más allá de esa polémica hay un hecho cierto: la decisión del Gobierno es opuesta a la que tuvo con Galicia en un asunto casi idéntico, y el rechazo a la gallega no tiene más explicación que la política, y ésta ni siquiera es razonable.

La cuestión, importante para este Antiguo Reino, pone a prueba de algún modo a quienes, desde el PSdeG dedican mucho de su tiempo a prometer una era casi fastuosa para los intereses del Noroeste. Naturalmente, eso ocurriría en el caso de que presidiese la Xunta su candidato, “detalle” que procuran eludir, algo parecido a cuando se refieren a las promesas e intenciones que supuestamente tendría el nuevo gabinete del señor Sánchez para con esta tierra. Previa victoria de su aspirante, por supuesto.

Conste que este tipo de “trampas” –prometer, o sugerir, y no cumplir– es una fea costumbre de todos los gobiernos y sus aspirantes, aunque es cierto que éste que acaba de renovar ha batido todos los récords de esa “especialidad”, y a saber en lo venidero hasta dónde puede llegar. El problema es que se extiendan –las trampas– a otra dimensión, administrativa o política, y que eso suponga la aparición, o reaparición, de cuestiones que ahora mismo parecen resueltas o superadas.

Se puede mencionar algo que, fruto de un malévolo –pero no inverosímil– pensamiento, serviría de ejemplo. Hace muy poco, FARO DE VIGO publicada una información según la cual la depuradora de la ría de Pontevedra no cumple su papel desde hace meses a causa de que determinados trámites administrativos no se han llevado a cabo en tiempo y forma. Y como en la ría está Ence, su peche xa o su traslado ha sido una constante del BNG con el apoyo del PSOE. El Tribual Supremo zanjó en principio la cuestión, pero se anunciaron recursos ante tribunales europeos, y si las condiciones ecológicas de la ría varían, quién sabe lo que aún puede pasar.