Cando ía comentar a presenza de Vigo no asociacionismo galego de Bos Aires, unha voz desagradábel berrou na televisión: “Viva la libertad, carajo”. Logrou distraerme un intre, pero volvín a Bos Aires. O meu amigo (político, activista social, escritor, sindicalista) Lois Pérez Leira é o actual presidente da entidade da que coido que segue a chamarse Unión de Residentes de Vigo en Bos Aires. Parece que en 1918, que é o ano da súa fundación, esta sociedade comprendía na denominación os concellos de Vigo e Lavadores. Ela foi dirixida ate hoxe por persoas ligadas ao agrarismo e a esquerda obreira da bisbarra de Vigo.

Cónstanos que Lois Pérez Leira, inspirado como foi de mozo por modelos humanos e políticos nacionalistas de esquerda, continúa hoxe aquel pulo intelectual e activo dos fundadores. En 1968, os socios de Residentes de Vigo, sentiron as súas conviccións afectadas polo intento de toma de control pola “casa grande” do Centro Galego de Bos Aires por parte da embaixada de Franco. Os partidarios da españolización franquista estaban dirixidos por Ramón Mourente e, candidato común dos demócratas e nacionalistas, era o doutor Reboreda.

Co apoio do Consello de Galiza, ao tempo presidido por Antón Alonso Ríos, deuse unha campaña intensa en toda a comunidade galega de Bos Aires, na que participou Celso Emilio Ferreiro, xa instalado en Caracas. Facíase presente en Bos Aires, pois, a UPG.

"Cónstanos que Lois Pérez Leira, inspirado como foi de mozo por modelos humanos e políticos nacionalistas de esquerda, continúa hoxe aquel pulo intelectual e activo dos fundadores [da Unión de Residentes de Vigo en Bos Aires]"

Neste 1968 e no curso dun banquete no hotel Alvear, J.L. Borges pronunciou unhas palabras que afectaron emocionalmente os concurrentes. Algo así coma isto: “En ciertas horas de lluvia, en Palermo, se hace sentir, sobre todas, mi sangre gallega”. Borges, na ocasión, romelaba os globos oculares e mantivo, durante a alocución, conxelado o rictus dun sorriso vago. Foi moi aplaudido polos galegos progresistas de Bos Aires aquel que fora poeta próximo a ‘Alfar,‘ revista da Coruña. Sucedíanse, por entón, os actos en favor da continuidade democrática no Centro Galego de Bos Aires. E mesmo se celebraron uns Xogos Frorais do Idioma sufragados polo patriota Manuel Puente.

Foi nese clima cando o centro vigués do que falamos quixo expresarlle a súa cidade orixinaria a lealtade en forma de placa de bronce enviada a esta ribeira por un propio de confianza. Coido que tanta fidelidade podería cobrar a forma dunha concesión do título de Vigués Distinguido a esta Unión de Residentes de Vigo en Bos Aires. Os profranquistas perderon en 1968 as eleccións no Centro Galego de Bos Aires. Para máis detalles pregunten a Lois Pérez Leira.